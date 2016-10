Demarinuoret vaatii kotihoidon tuen lakkauttamista Ruotsin malliin

Demarinuoret vaatii kotihoidon tuen lakkauttamista. Järjestön mukaan nykymuotoisen kotihoidon tuen käyttäjistä 97 prosenttia on naisia, ja se houkuttelee erityisesti pienituloisia naisia jäämään kotiin ja työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Demarinuorten mielestä yhteiskunta ei voi ylläpitää sellaista järjestelmää, joka heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla ja aiheuttaa merkittäviä tasa-arvo-ongelmia.

– Hallitusohjelmassa väitetään, että Suomi on tasa-arvoinen maa. Tasa-arvosta on turha haaveillakaan niin kauan kun ainoastaan naiset viettävät kotihoidon tuella pitkiä aikoja. Tällä on suuri vaikutus naisten työllistymiseen, palkkakehitykseen ja eläkkeeseen.

– Jos yhteiskunta tukee taloudellisesti naisten jäämistä työelämän ulkopuolelle, ei voida rehellisesti väittää, että vapaiden jakaminen olisi vain perheiden sisäinen asia, toteaa Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi tiedotteessaan.

Demarinuoret esittää, että Suomessa otetaan mallia länsinaapuri Ruotsista, jossa hallitus päätti äskettäin poistaa kotihoidon tuen kokonaan.

Järjestön mukaan Ruotsissa päivähoitoa käytetään huomattavasti enemmän ja perhevapaat on jaettu oikeudenmukaisemmin. Tämän seurauksena erityisesti nuorten naisten työllisyys on Ruotsissa huomattavasti korkeampaa.

Demarinuorten mukaan Suomen työllisyysaste olisi nykyistä työllisyysastetta 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi, mikäli nuoret naiset työllistyisivät yhtä hyvin kuin Ruotsissa.

– On naiivia kuvitella, että tilanne korjaantuu itsestään. Jos yhteiskunnan ylläpitämä järjestelmä tuottaa merkittäviä tasa-arvo-ongelmia, on järjestelmää silloin muutettava. Luovutaan kotihoidon tuesta, siirrytään maksuttomaan päivähoitoon ja uudistetaan perhevapaita.

– Hallitus ei voi olettaa, että tasa-arvo toteutuu toivomalla parasta.