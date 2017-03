Ben Zyskowicz: Aamukuudelta Alepan kassalle töihin kampeavan pitää tienata enemmän kuin sen, joka ei kampea

Kokoomuksen kansanedustajan Ben Zyskowiczin mukaan hallituksen tulee edetä määrätietoisesti kannustinloukkujen purkamisessa. Zyskowicz kommentoi asiaa Verkkouutisten BenTV-videoblogissaan.

Valtionvarainministeri Petteri Orpon nimittämä kannustinloukkuja selvittänyt virkamiestyöryhmä jätti raporttinsa perjantaina.

– Kannustinloukut on todellinen ongelma. Taloudellinen, mutta myös moraalinen ongelma. Totta kai sen, joka aamukuudelta kampeaa ylös ja menee Alepan kassalle töihin, pitäisi tienata enemmän, kuin sen, joka ei aamukuudelta kampea ylös eikä mene Alepan kassalle töihin, vaikka se työttömyys ei olisikaan tämän henkilön vika, Zyskowicz sanoo.

Zyskowiczin mukaan kaikki haluavat purkaa kannustinloukkuja, mutta hän ei ole varma, päästäänkö niistä koskaan kokonaan eroon.

Konkarikansanedustajan mielestä on vahingollista ja väärin, että työnteko ei ole kaikissa tilanteissa kannattavampaa kuin joutenolo.

– On mielestäni välttämätöntä, että kun hallitus puoliväliriihessä tekee ratkaisuja, joilla tuetaan työllisyyttä ja talouden kasvua, nämä kannustinloukkuongelmat ovat vahvasti jopa pinossa päällimmäisinä. Silloin tarkasteluun joutuvat esimerkiksi asumisen tukimuodot, työttömyysturvajärjestelmän yksityiskohdat ja myös sellainen asia, kuin päivähoitomaksut.

Zyskowiczin mukaan hän on kuullut ihmisiltä tarinoita, kuinka heillä ei ole varaa töihin, sillä työn tekeminen ei ole kannattavampaa kuin sosiaalitukien varassa oleminen. Zyskowiczin mielestä on järjetön tilanne, jos ihmisillä ei ole varaa mennä töihin, mutta on varaa olla sosiaaliturvan varassa.

Vapaavuori parempi vaihtoehto pormestariksi

Zyskowicz kommentoi videoblogissaan myös Helsingin pormestarikisaa. Hänen mielestään kokoomuksen Jan Vapaavuori on parempi vaihtoehto Helsingin ensimmäiseksi pormestariksi kuin paikasta Vapaavuoren kanssa tiukasti kisaava vihreiden Anni Sinnemäki.

– Pormestarin keskeisiä tehtäviä ovat kaupungin taloudesta ja talouden perustasta huolehtiminen, koska jos talous ei ole hyvällä tolalla, ei ole mitään edellytyksiä parantaa esimerkiksi päivähoito- ja koulupalveluita kaupungissa, Zyskowicz sanoo.

Zyskowiczin mukaan talouden hyvinvointi perustuu viime kädessä työn tekemiseen ja yrittäjyyteen.

– Ja sen edistämisessä, että Helsingin kaupunki loisi mahdollisimman hyvät edellytykset yrittäjyydelle, työteolle, talouden vakaalle pohjalle, minä sanon, että Jan Vapaavuori on aivan ylivertainen pormestariehdokas.