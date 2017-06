Ben Zyskowicz: En ole juuri hölmömpää kuullut kuin mitä Sdp vaatii

Kokoomuksen Ben Zyskowicz oli useasti äänessä, kun eduskunta tiistaina käsitteli valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta.

Ensimmäisessä puheenvuorossaan hän ihmetteli sosiaalidemokraatteja.

– Oppositiopuolue Sdp vaatii vappupuheissa hallituksen eroa, hanskojen lyömistä tiskiin ja täällä salissa täyskäännöstä hallituksen politiikkaan. Juuri hölmömpää en ole pitkään aikaan kuullut, Ben Zyskowicz sanoi.

– Nythän suunta on nimenomaan oikea, tulokset näkyvät, kuten täällä monessa puheenvuorossa on tuotu esiin, hän perusteli.

Zyskowiczin mukaan tämä ei vielä riitä, vaan tarvitaan uusia toimia talouskasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi. Hän luetteli, että kokoomus on valmis uusiin toimiin:

– Kokoomus on valmis edistämään paikallista sopimista, toivottavasti hallituskin. Kokoomus on valmis uudistamaan perhevapaita, toivottavasti hallituskin. Kokoomus on valmis lieventämään kannustinloukkuja muun muassa puuttumalla asumistukeen, toivottavasti hallituskin. Kokoomus on valmis viemään maaliin tämän niin sanotun aktiivimallin työttömyysturvassa, toivottavasti hallituskin.

Toisessa puheenvuorossaan Zyskowicz kommentoi Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinnettä.

– Edustaja Rinne, ymmärrän kyllä tämmöisen, sanoisiko, vappupuhelisän, joka oli teidän vappupuheessanne, kun rännässä paleleville kannattajille jouduitte jotain mieltä innostavaa sanomaan.

Antti Rinne huusi väliin, että "sää oli aurinkoinen ja lämmin".

Zyskowicz jatkoi, miten ajatus siitä että "tällaisessa tilanteessa, jossa vihdoin talous kasvaa, työllisyys paranee, työttömyys vähenee, (Juha) Sipilän hallituksen ja sen pääministerin pitäisi heittää hanskat tiskiin ja erota, luvalla sanoen on kyllä mielestäni - miten nyt sanoisi - luvattoman huonosti perusteltu ajatus.

– Mitä tähän soteen tulee, niin pääministeri Sipilä taisi sanoa jo pääministerin haastattelutunnilla pari viikkoa sitten, että tämä yhtiöittämisvelvollisuus on törmäämässä perustuslaillisiin ongelmiin. Sen sijaan en ymmärrä, mistä on tullut tämä yleinen käsitys, että valinnanvapaus olisi törmäämässä joihinkin ongelmiin, ei ainakaan perustuslaillisiin ongelmiin, ei ainakaan perustuslakivaliokunnassa, Ben Zyskowicz sanoi.

Kun kokoomuksen Timo Heinonen totesi, että "työllisyys on kasvussa ja työttömyys, myös pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys laskussa", Ben Zyskowicz käytti Sdp-mallista ironiaa välihuudossaan:

– On tehtävä täyskäännös!

"Täyskäännös tarkoittaa sitä, että..."

Keskustan Markku Pakkasen vaatiessa perustuslakivaliokunnalle työrauhaa Zyskowicz ihmetteli välihuudolla, että "ei meillä ole mitään ongelmia".

Sdp:n Krista Kiuru totesi, että hallitukselta puuttuvat todelliset rakennetoimet ja sen tavoitteet karkaavat käsistä.

– Tehän vastustatte rakenneuudistuksia, Zyskowicz totesi väliin.

Sdp:n Antti Rinne selvitti puheenvuorossaan vappupuhettaan, johon Zyskowicz viittasi.

– Totesin, että pääministeri on itse todennut, että tulos tai ulos, ja nyt näyttää, että työllisyysastetavoitteet eivät toteudu, julkisen talouden tasapainottaminen ei toteudu. Silloin esitin harkittavaksi, että tulos tai ulos. Olen edelleen samaa mieltä, että näin pitäisi tehdä: harkita tulos tai ulos, Antti Rinne totesi.

– Ja käytännössä sitten täyskäännös tarkoittaa sitä, että eriarvoistumiskehityksessä pitää tapahtua täyskäännös. Sitä esitin täällä viime kerralla keskusteluissa ja esitän nytkin, että tehdään täyskäännös eriarvoistumiskehityksen poistamiseksi.