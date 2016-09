Ben Zyskowicz sanoo tämän hallituksen uudistavan enemmän kuin mikään missä vihreät ovat olleet

Kokoomuksen Ben Zyskowicz totesi eduskunnan budjettidebatissa, että parlamentaarisessa demokratiassa opposition kuuluu luonnollisesti arvostella hallituksen toimia ja tuoda esille vaihtoehtoja, "joita ei tietysti ole juurikaan nähty".

– Mutta kyllä minä sitä ihmettelen, että täällä Suomessa nyt oppositio moittii aivan kaikkea eikä näe mitään hyvää, kun kuitenkin Suomen taloudessa on näköpiirissä positiivisia merkkejä, Ben Zyskowicz sanoi.

Zyskowiczin mukaan opposition kritiikki on keskittynyt eniten tulonjakokysymyksiin, jotka "ovat tärkeitä, mutta pitää olla myös tuloja, joita jakaa".

Hän totesi vihreiden Ville Niinistön eduskunnassa sanoneen, että tämä hallitus ei tee uudistuksia.

– No, tämä hallitushan tekee enemmän uudistuksia kuin yksikään sellainen hallitus, missä vihreät ovat olleet mukana: Eläkeuudistus - valtava uudistus. Sote etenee. Liikennekaari - iso uudistus. Normien purku. Koulupuolellakin tehdään merkittäviä uudistuksia, vaikka on jouduttu tekemään myös säästöjä.

– Taloudessa ja työllisyydessä nähdään myönteisiä merkkejä, joskaan, niin kuin hallitus on itse todennut, tehdyt ratkaisut eivät vielä riitä, Zyskowicz totesi.

Ville Niinistö vastasi, että vihreät kyllä sanoo sen ääneen, jos hallitus tekee jotain hyvää.

– Ja haluan sanoa, että liikennekaari, joka eilen tuli julki, on hyvä uudistus, jota me kannatamme. Se lisää kilpailua, lisää työpaikkoja, ja ennen kaikkea digitalisaatiossa on isoja mahdollisuuksia, Ville Niinistö sanoi.

– Meidän pääviesti on se, että hallitus on katsonut päälinjassaan lyhytnäköisesti seuraavan vuoden budjettia, niin että tavoittelee tietyn määrän leikkauksia ja ne toteutetaan, olivat ne järkeviä tai eivät.