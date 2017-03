Ben Zyskowicz: Mitä merkitystä sillä on potilaalle, antaako palvelua yhtiö vai joku muu?

Eduskunta jatkaa tiistaina myöhään iltaan asti puhumista aiheesta nimeltään "hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi" - eli maakunnista ja sotesta.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz sanoi puheenvuorossaan, että opposition puheenvuorot ovat olleet täynnä tahallista ja tahatonta väärinkäsitystä ja kauhistelua ja pelottelua asiasta.

– Tämä sali on nyt niin täynnä mörköjä, että kansanedustajien on vaikeata mahtua tänne mukaan, Ben Zyskowicz kuvaili.

– Täällä on tuomittu tilaaja-tuottaja -malli. Kuka sellaista on nyt esittämässä? Eivät maakunnat eivätkä kunnat mitään tilaa - asiakkaat valitsevat. Edustaja (Sirpa) Paatero, te kerroitte, että ihmiset haluavat valita julkisen palveluntuottajan. No mikäs ongelma se on? Ihmiset saavat itse valita. Mikä tässä on se ongelma?

Zyskowiczin mukaan eduskunnassa on myös tehty hirveää ongelmaa yhtiöittämisestä, "että olisi samalla viivalla julkinen ja yksityinen".

– No mitä sillä on potilaalle merkitystä, mikä on se juridinen muoto sen tuotannon takana? Mitä merkitystä sillä on, onko se yhtiö vai onko se jotain muuta? Potilaalle on merkitystä sillä, että saa hyvät, tarpeelliset palvelut.

Zyskowicz kysyi vielä vasemmalta, "vihreät mukaan lukien":

– Jos tämä on niin surkea malli, mikseivät demarit ja vihreät Ruotsissa ole peruuttaneet siitä mallista, joka siellä kymmenisen vuotta sitten omaksuttiin?

Sdp:n Sirpa Paatero vastasi, että "Ruotsissa ollaan koko ajan miettimässä, miten pystytään peruuttamaan siitä mallista, joka on osoittautunut kalliiksi ja epätasa-arvoiseksi".

– Miten pystytään peruuttamaan siitä mallista niin, että niille ihmisille, joilla on lähellä palveluita ja jotka välittävät omasta terveydestään, tulee lisää palveluita ja niiltä alueilta, missä on heikommin, palvelut katoavat. Tätä ei haluta Ruotsissa jatkaa, ja sen takia sitä yritetään peruuttaa, Sirpa Paatero sanoi.

Hän halusi tietää ministereiltä, miksi kunnat eivät saa olla tuottamassa palveluita.

– Miksi maakunta ei saa tehdä päätöksiä siitä, mitkä palvelut tehdään kuntien kanssa yhteisesti tai mitkä maakunta tuottaa tai mitkä kunta tuottaa? Tämä hämmentää minua koko ajan.

Paatero ihmetteli, miksi uudistusta ei jatkettu "siltä edelliseltä pohjalta, niin että julkinen olisi se, joka vastaisi, ja sitten hyödynnetään kolmatta sektoria ja järjestöjä".

Myös keskustan Annika Saarikon mielestä eduskunnan debatissa "paljon on piruja, mörköjä ja peikkoja heitelty seinille". Hän ihmetteli, ohittavatko sosialidemokraatit sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvavaan käyttöön liittyvän säästötarpeen.

Perussuomalaisten Arja Juvonen totesi, ettei oikein pidä siitä, "kun täällä niin rajusti laitetaan vastakkain yksityinen ja julkinen toimija".

– Olen työskennellyt molemmille, ja minun mielestäni yksityinen toimija ei ole mikään mörkö. Se tarjoaa hyvää työpaikkaa, ja siellä on hyvä myös tehdä työtä. Ja toki se vastaa siihen tarpeeseen, mikä meillä tällä hetkellä Suomessa on: me tarvitsemme hoiva-alan toimijoita ja tekijöitä, koska ihmiset sairastavat ja jokainen ikääntyy, Juvonen lausui.

Kristillisdemokraattien Peter Östman sanoi kysyvänsä niin kauan kuin vielä saa kysyä "ilman että syytetään siitä että maalataan mörköjä".

– Miten olette ajatelleet valinnanvapauden toimivan pienillä paikkakunnilla? Voitteko luetella jonkun yksityisen toimijan, joka avaa terveyskeskuksen 3 000 asukkaan paikkakunnalla? Vanhustenhoidon järjestäminen muuttui yhä haasteellisemmaksi myös omalla kotiseudullani silloin, kun päätöksenteko siirrettiin kuntayhtymälle. Miten käy nyt, kun päätöksenteko siirtyy vielä kauemmaksi, Peter Östman kysyi.