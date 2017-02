Ben Zyskowicz: Missä maailman maassa perusoikeudet ovat paremmin kuin Suomessa?

Pääministerin ilmoitus lainsäädännön valmistelusta oli tiistaina eduskunnan täysistunnossa. Debatissa vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö katsoi hallituksen lähestyvän lainvalmistelua kuin teknisenä asiana, jossa hallitus "tekee arvoneutraaleja lakeja kiinnittäen ruuveja ja muttereita ja sitten asiat menevät kuntoon".

– Siitähän tässä ei ole kysymys. Vaan: perustuslaki suojaa meidän kansalaisten yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Ne suojaavat ihmisten toimeentuloa. Ja hallituksen lainvalmistelussa on ollut ainakin yksi piirre selvä: tämä hallitus suhtautuu kielteisesti ihmisoikeuksiin, erityisesti turvapaikanhakijoiden oikeuksiin, ja tekee lakiesityksiä toistuvasti, joissa koetellaan näitä rajoja, Ville Niinistö sanoi.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz sanoi aivan alkuun haluavansa kritiikin jälkeen kysyä oppositiolta yhtä kysymystä.

– Missähän maassa, Euroopassa tai maailmassa, perusoikeudet ja ihmisoikeudet ovat paremmalla tolalla kuin täällä Suomessa?, Ben Zyskowiczin kysymys kuului.

Salista kuului kohinaa ja hyvä-huutoja.

Varsinaisena asianaan Zyskowicz sanoi olevan, että oppositio antoi ymmärtää virheellisesti nykyisen hallituksen suhtautumisesta perustuslakiin.

– Kun ette tässä asiassa usko kuitenkaan minua, niin uskokaa edes oikeuskansleri Jaakko Jonkkaa, johon sekä tässä keskustelussa että julkisessa keskustelussa on usein viitattu.

Zyskowicz siteerasi oikeuskansleri Jonkan viikko sitten eduskunnassa sanomaa. Jonkka pohti, onko nykyinen tai joku muu hallitus sivuuttanut perustuslaillisuutta koskeneet huomautukset.

– "Siinä on näin asianlaita, että joskus meidän esittämämme näkemykset menevät paremmin, joskus huonommin perille. Ja siinä ei ole kysymys siitä, että siinä olisi nyt jyrätty taikka syrjäytetty meidän esittämiämme näkemyksiä, vaan siinä on kahdella juristilla pikkaisen erilainen käsitys, mutta siinä on lähinnä nyt sitten tulkinnasta kysymys", Zyskowicz luki Jonkan tekstiä.

Aikaraja tuli vastaan, kun Zyskowicz yritti jatkaa Jonkan siteeraamista. Zyskowicz pyysi lisäaikaa "koska tämä on erittäin merkittävä" ja jatkoi puhetta, mutta puhemies Maria Lohela keskeytti.

Puheenvuoron sai Rkp:n Anna-Maja Henriksson.

– Et jatka minun puheenvuoron aikana! Otit viisi sekuntia minulta!, Anna-Maja Henriksson nauroi takanaan yhä ilman mikrofoniakin puhuneelle Zyskowiczille.

Myös Henriksson totesi lainvalmistelussa olevan ongelmia ja Suomen olevan kärkimaita perusoikeuksissa.

– Ja pitää ollakin, ja siitä ei ole varaa tinkiä, ja tästä on kysymys, Henriksson sanoi.

Hänen mukaansa olisi syytä myös eduskuntasalissa ottaa vakavasti, "jos täällä esitetään, että joku asia pitäisi lähettää perustuslakivaliokuntaan, niin se pitää lähettää eikä äänestää sitä nurin".