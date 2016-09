Ben Zyskowicz: Li Andersson kuvittelee kaiken tulevan kuntoon, kun veroprosentti on 84

Eduskunnassa puhuttiin tiistaina tuloveroasteikoista ja tuloverolaista. Kokoomuksen Ben Zyskowiczin mukaan ainakin seitsemän vuotta perätysten palkansaajien verotus on käytännössä kiristynyt.

– Olemme kokoomuksessa olleet mukana tätä syntiä tekemässä, kun esimerkiksi viime vaalikaudella pyrittiin valtiontaloutta tasapainottamaan sekä verotusta kiristämällä että julkisen talouden säästöjä tekemällä.

Tämä tie on Zyskowiczin mukaan kuljettu loppuun ja palkansaajien verotus kevenee, kaikissa tuloluokissa.

– Oppositio kiinnittää lähes yksinomaan huomiota tulonjakovaikutuksiin. Ne ovat tärkeitä, mutta eikö vielä tärkeämpää - edustaja Li Andersson - ole se, että on tuloja, joita jakaa? Nämä tulot syntyvät vain työnteon ja yrittäjyyden kautta, Ben Zyskowicz totesi.

– Verotus ei ole se, millä viime kädessä kaikki palvelut ja tulonsiirrot rahoitetaan, toisin kuin vasemmalla luullaan.

Verotus on hänen mukaansa vain keino, jolla osa työnteon ja yrittäjyyden hedelmistä voidaan ja tuleekin siirtää yhteiseksi hyväksi.

– Vai kuvitteleeko esimerkiksi edustaja (Pia) Viitanen, että kun meillä kokonaisveroaste nyt on runsaat 44, niin jos se olisi 54, että palvelut olisivat paremmalla tolalla? Ja kun veroaste olisi vaikka 64 prosenttia niin yhä palvelut paranisivat? Ja edustaja Andersson ilmeisesti kuvittelee, että kun veroaste on 84 prosenttia, sitten vasta meillä on pienet päivähoitoryhmät, pienet koululuokat ja tulonsiirrot ja palvelut ovat todella hyvässä kunnossa. Eihän se näin ole, tietystikään, Zyskowicz sanoi.

Zyskowiczin mukaan hallitus "tähtää siihen että emme vain jaa keskenämme pienenevää kakkua, vaan pyrimme kasvattamaan tätä yhteistä kakkua".

Vasemmistoliiton Li Andersson vastasi vaikuttavan siltä, että Ben Zyskowicz ei juuri kuunnellut Anderssonin omia puheita. Andersson sanoi yrittäneensä turhaan saada ministeriltä vastausta siihen, miksi juuri tämä verolinja on perustelluin.

Li Anderssonin mukaan on päivänselvää, että verotuksella voidaan vaikuttaa työllisyyteen.

– On selvää että tasavero kuten alv kohdistuu suhteellisesti enemmän pienituloisiin, jonka lisäksi meidän (vasemmistoliiton) veromalliin sisältyy pääomatuloverotuksen kiristäminen, joka vaikuttaa siihen, paljonko suurituloisille euromääräisesti jää käteen, Li Andersson sanoi.