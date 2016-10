Suomalaiskuskeilla raskas kaasujalka – Moni myöntää ajavansa selvää ylinopeutta

POP Vakuutuksen Kumpiratissa -kyselyn tulokset paljastavat, että lähes joka viides suomalainen ajaa yleensä 110 kilometriä tunnissa tai kovempaa, kun nopeusrajoitus on 100 kilometriä tunnissa.

Tietoisesti ylinopeutta ajavat erityisesti alle 50-vuotiaat, sillä joka neljäs alle 30-vuotias ja joka viides 30–49-vuotias ajaa vähintään kymmenen kilometriä tunnissa yli sallitun nopeusrajoituksen.

Lievää ylinopeutta ajaa huomattavan suuri prosentti vastaajista, sillä jopa puolella mittari kipuaa yleensä 105 kilometrin tuntivauhtiin satasen alueella.

Etelä-Suomessa muutetaan parhaillaan nopeusrajoituksia vastaamaan talven olosuhteita. Pohjois-Suomessa rajoituksia on jo muutettu aiemmin. Moni ajaa tästä huolimatta vanhasta tottumuksesta kesänopeutta, jos tien pinta näyttää päällepäin hyvältä. Mustaa jäätä on kuitenkin erittäin vaikea huomata ja se saattaa yllättää kokeneenkin kuskin.

Nopeusrajoitukset on laskettu sen mukaan, mitä tie ja muut olosuhteet vaativat.

Monesti myös kuvitellaan, että perille pääsee paljon nopeammin, kun ajetaan ylinopeutta. Mutta todellisuudessa aikaa voitetaan useimmiten vain pari minuuttia, vaikka matkaa taitettaisiin jopa 60 kilometriä.

Mikäli hurjastelu johtaa kolariin, se voi kaiken kukkuraksi tulla syylliselle kalliiksi. Vakuutuskaan ei välttämättä auta, jos liikenneonnettomuuden syynä on ollut merkittävä ylinopeus tai syyllinen on toiminut muulla tavalla lain vastaisesti.

Vakuutuksenottajan pitää aina noudattaa vakuutusehdoissa kerrottuja suojeluohjeita, jotka pyrkivät estämään vahingon syntymisen tai pienentämään vahingon laajuutta.

– On ilman muuta selvää, että jos lähtee ajamaan päihtyneenä ja aiheuttaa liikennevahingon, se vaikuttaa korvauspäätökseen. Useimmat eivät välttämättä tiedä, että myös hyvin sairaana tai väsyneenä ajaminen on suojeluohjeissa kielletty, sanoo POP Vakuutuksen korvausjohtaja Sami Malinen.

– Vastaan on tullut joitain tapauksia, joissa vahingon aiheuttaja on todistetusti ajanut törkeää ylinopeutta. Tästä johtuen hurjastelleen asiakkaan vahingot on korvattu vain osittain tai evätty jopa kokonaan, Malinen toteaa.

Kyselyn toteutti POP Vakuutuksen toimeksiannosta tutkimusyhtiö M3 Research elokuussa. Kyselyyn osallistui tuhat suomalaista eri puolilta Suomea, iältään 18−65-vuotta.