Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen: Turvallisuusympäristömme on muuttunut rajusti

Uudet siviili- ja sotilastiedustelulait ovat poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan tarpeen, koska "turvallisuusympäristömme on muuttunut rajusti".

– Muutos on ollut nopea ja pysyvä. Vakavimpia turvallisuusuhkia ovat uusimuotoinen terrorismi, laajat kouluampumisten kaltaiset väkivallanteot sekä niin ­sanotut hybridiuhat, Kolehmainen toteaa Helsingin Sanomien vieraskynä-kirjoituksessaan.

Nykyisiä uhkia ei poliisiylijohtajan mukaan entiseen tapaan erotella sisäisen ja ulkoisen turval­lisuuden lokeroihin. Ne ovat monin tavoin yhteyksissä toisiinsa.

– Julkisuudessa on ollut epätark­koja tietoja siitä, mille viranomaisille tiedustelu­kyvykkyyttä luodaan. Väärien mielikuvien välttämiseksi on tärkeää korostaa, että toimivaltuuksia ollaan perustamassa sotilastiedustelulle ja siviilipuolella muusta poliisista hallinnollisesti irtautuneelle suojelupoliisille – ei muulle poliisille. Samalla suojelupoliisilta esitetään poistettavaksi viimeisiäkin esitutkintatoimivaltuuksia, jolloin se on kehittymässä yhä selvemmin kohti tiedustelupalvelua, Kolehmainen selventää.

Hän korostaa, etteivät pelkät lait riitä.

– Tietoa on jo valtavasti. Se ei kuitenkaan riitä, sillä tietoa on myös pystyttävä välittämään ja analysoimaan. Kyky yhdistellä on tärkeintä. Kyse ei ole vain salaisen tiedonhankinnan tuottaman tiedon analysoimisesta vaan kaiken saatavilla olevan tietomassan hyödyntämisestä. Tähän kuuluvat myös poliisin rikostiedustelutiedot ja julkiset lähteet.

Lopulta on kyse hänen mukaansa myös resursseista. Toimivaltuudet tiedonhankintaan ja analyysiin eivät riitä, jos käsiä ei ole.

– Lopputuote on tietenkin itse operatiivinen toiminta. Poliisipartio on se, joka lopulta toimii, jos tilanne osuu kohdalle. Turussa tämä konkretisoitui, Kolehmainen huomauttaa.

Hän korostaa, että kansalaisilla on täysi ­oikeus tietää, millä keinoilla ja resursseilla heidän turvallisuuttaan pyritään ylläpitämään.

Vaikka tiedustelulakien pääasiallinen painopiste onkin kenties muualla, voi niillä Seppo Kolehmaisen mukaan olla yksittäistapauksissa suurikin merkitys terroritekojen estämisessä.

– Poliisin kannalta oleellista on saada tiedustelupalveluilta tarvittavat tiedot uhkien torjumiseksi matalalla kynnyksellä. Tämä edistää kansallista kokonaisturvallisuutta. Yksittäisiin lakeihin ei silti ole syytä ­ladata perusteettomia odotuksia. Tolkkua on nähdä ne vain yhtenä osana vakavien uhkien torjuntaa, poliisiylijohtaja kirjoittaa.