Ylen gallup: Kokoomus 21,1, SDP 18,6, keskusta 18,4

Kärkipuolueiden asetelma on säilynyt kuntavaalien jälkeen. Ylen mielipidemittauksen mukaan kokoomus on suurin puolue 21,1 prosentin kannatuksella. Seuraavana on SDP 18,6 prosentilla ja kolmantena keskusta 18,4 prosentilla.

Kokoomus on nostanut kannatustaan kuntavaaleista 0,4 prosenttiyksiköllä ja keskusta 0,9 prosenttiyksiköllä. SDP on puolestaan notkahtanut 0,8 prosenttiyksikköä.

Kaikkein eniten kannatustaan on kasvattanut vihreät. Se on noussut kuntavaalien 12,5 prosentin kannatuksesta 14,6 prosenttiin. Suurin putoaja oli vasemmistoliitto. Sen kannatus laski 1,1 prosenttiyksikköä

Myös perussuomalaisten kannatus on noussut kuntavaaleista. Nyt puoluetta äänestäisi 9,6 prosenttia.

Taloustutkimuksella teetetty mielipidemittaus suoritettiin 10. huhtikuuta ja 9. toukokuuta välisenä aikana. Siinä haastateltiin 2 921 henkilöä. Tutkimuksen virhemarginaali on 1,8 prosenttiyksikköä ylös- tai alaspäin.

Puolueiden kannatus ja sen muutos kuntavaaleista

– Kok. 21,1 (+0,4)

– SDP 18,6 (-0,8)

– Kesk. 18,4 (+0,9)

– Vihr. 14,6 (+2,1)

– PS 9,6 (+0,8)

– Vas. 7,7 (-1,1)