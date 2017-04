Ylen gallup: Kokoomus suurin puolue, keskusta ohitti SDP:n

Ylen Taloustutkimuksella teettämän ylimääräisen puoluekannatuskyselyn perusteella kokoomus on Suomen suurin puolue. Keskusta on kyselyssä kirinyt SDP:n ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi.

Kyselyn tulokset löytyvät alta. Ensimmäinen suluissa oleva luku kertoo muutoksen edellisestä Ylen mittauksen tuloksesta. Toinen luku on Helsingin Sanomien tiistaina julkaiseman gallupin tulos.

Kokoomus 18,8 (-0,3) (19,7)

Keskusta 18,6 (+0,2) (18,9)

SDP 18,4 (-0,4) (19,3)

Vihreät 12,9 (-0,4) (11,9)

PS 9,7 (-0,6) (10,7)

Vas 9,4 (+1,1) (8,1)

Yle huomauttaa, että mittaus poikkeaa kuukausittaisista puoluekannatuskyselyistä. Sen tiedot on kerätty ennakkoäänestyksen aikana eli 29. maaliskuuta ja 4. huhtikuuta välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 1 469 äänestäjää.

Kyse on ylimääräisestä mittauksesta. Haastateltujen määrä on tavanomaista pienempi, minkä vuoksi myös kyselyn virhemarginaali on tavallista suurempi, 2,5 prosenttiyksikköä.