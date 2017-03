Perussuomalaiset vaatii varmistamaan Ylen poliittisen riippumattomuuden

– Tämä ei pidä paikkaansa. Hallituksen esitys Ylen hallintoneuvoston roolin selkeyttämisestä on kaikkien puolueiden yhdessä muodostama ja hyväksymä. Puolustamme Ylen riippumattomuutta, sanoo perussuomalaisia parlamentaarisessa Yle-työryhmässä edustanut Ritva Elomaa.

Hänen mukaansa Ylen hallintoneuvosto ei tule millään tapaa vaikuttamaan ohjelmien sisältöön.

– Sen rooli on selkeästi rajattu Yleisradiota koskevassa laissa. Jatkossa hallintoneuvostolla voisi olla mahdollisuus kuulla esimerkiksi asiantuntijoita koskien yhtiön toimintaa. Yle tulee ehdottomasti pitää poliittisesti riippumattomana, Elomaa painottaa.

Niin ikään Yle-työryhmän jäsenenä ollut kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen (ps.) mukaan kansalaisilta tulee paljon palautetta liittyen Yleisradion poliittiseen riippumattomuuteen.

– Usein toimitustyöstä välittyy sellainen vaikutelma, että aihevalinta tai painotus eivät ole puolueettomia. Nykypäivänä tietoa on rajattomasti saatavilla, joten ihmisten ajattelun ja mielipiteiden ohjailu on turhaa. Hella Wuolijoen haamu pitää ajaa Yleltä pois. On tärkeää, että veronmaksajien kriittisiäkin mielipiteitä tuodaan esille. Maksavathan he Ylen toiminnan, sanoo Hakkarainen.

Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen ilmoitti keskiviikkona, että Ajantasa -radio-ohjelmassa aletaan keskustella viikoittain Ylen journalismista yleisön kanssa.

– Tämä on hyvä avaus, joka voi lisätä kansalaisten luottamusta Yleä kohtaan, arvioi Elomaa.