Yle: Satojen talouksien posti jätetty kadulle Helsingissä

Posti sai tiedon tapahtuneesta sosiaalisen median kautta ja kävi noutamassa kadulla olleet postit talteen.

Tapaus ei ollut ainoa laatuaan, sillä posteja löydettiin kadulta lojumasta Lauttasaaressa myös viime perjantaina, kertoo Postin jakelupäällikkö Anna Sampo Ylelle. Hän ei osaa arvioida perjantaisten postien määrää.

Hänen mukaansa tämänpäiväiset postit jaetaan asiakkaille tiistaina. Kaikki perjantain lähetykset on jaettu asiakkaille maanantaina.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että selvitämme, mitä ihmettä tässä on taustalla, koska missään nimessä lähetyksiä ei saa jättää lojumaan minnekään ilman valvontaa tai minnekään muualle kuin lukkojen taakse. Asia on tosiaan selvityksessä, Sampo sanoo.

Hän arvelee, että tapaukset eivät liity tavanomaiseen postinjakelun takkuamiseen.

Postilla ei ainakaan toistaiseksi ole tietoa siitä, että lähetyksiä olisi avattu tai niitä olisi kadonnut.