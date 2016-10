Yle: Perhepäivähoito tulossa tiensä päähän

Perhepäivähoitajia on enää alle 9 000.

Yli 20 000 perhepäivähoitajaa on lähtenyt alalta vuodesta 1990 lähtien. Perhepäivähoitajia on enää alle 9 000.

Erityisen raju muutos oli vuosina 2002–2012. Espoossa ja Helsingissä hoitajien määrä väheni kolmanneksella. Porvoossa vähennys oli 45 prosenttia ja Järvenpäässä 59 prosenttia.

Syitä perhepäivähoidon näivettymiseen on monia. Suurin syy on eläköityminen. Myös yhteiskunta on muuttunut eikä pienipalkkainen perhepäivähoitajan työ enää kiinnosta pienten lasten vanhempia.

– Perheiden asunnot ovat varsinkin suurissa kaupungeissa ahtaita ja ihmiset vieroksuvat vieraiden lasten hoitamista omissa kodeissaan, sanoo erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen. Kuntaliitosta.

Yhdellä perhepäivähoitajalla saa olla hoidossa enintään neljä lasta ynnä yksi osapäiväinen koululainen tai eskarilainen. Omat alle kouluikäiset lapset lasketaan lukuun mukaan.

Lasten päivähoito on muuttunut parissa vuosikymmenessä aika lailla. Suurin mullistus on subjektiivisen päivähoito-oikeuden kirjaaminen lakiin.

Lasten vanhemmat arvostavat perhepäivähoitoa ja se kerää eri kyselyissä jopa päiväkoteja paremmat arvosanat. Mutta uusia perhepäivähoitajia eivät kunnat saa palkattua.

– Minusta on valtava menetys, jos kunnallinen perhepäivähoito loppuu jo ihan senkin takia, että vanhemmat sitä kovasti arvostavat, sanoo Jarkko Lahtinen.