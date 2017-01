Viestintäjohtaja Ylelle: Venäjä yrittää hämärtää totuuden ja valheen rajaa ja luoda eripuraa Suomessa

Valtioneuvoston viestintäjohtajan Markku Mantilan mukaan on spekulaatiota, pyrkiikö Venäjä vaikuttamaan Suomessa kevään kuntavaaleihin tai vuoden 2018 presidentin vaaleihin. Viikonloppuna Ruotsin pääministeri Stefan Löfven sanoi, että Venäjä varmasti pyrkii vaikuttamaan Ruotsin vaaleihin.

Mantilan mukaan on kuitenkin fakta, että Suomessa tapahtuu informaatiovaikuttamista Venäjän suunnalta. Mantila mukaan esimerkkejä löytyy niin Suomesta kuin maailmaltakin.

– Koitetaan luoda epäluottamusta, eripuraa. Hämärtää totuuden ja valheen rajaa ja luoda eripuraa päättäjien ja kansan välille, Mantila Ylen A-studiossa maanantaina.

Viestintäjohtajan mukaan on kuitenkin myös rajatapauksia, jolloin on vaikea sanoa onko kyse informaatiovaikuttamisesta vai ei. Mantilan mukaan informaatiovaikuttamisessa pahinta on, jos syntyy epäluottamusta kansallisia instituutioita kohtaan.

– Jos oikeuslaitos, eduskunta, armeija ja poliisi menettää luottamuksensa kansan silmissä tyystin, silloin vaikutus on mennyt perille.

Mantilan mukaan epäluottamusta aiheutetaan muun muassa vääriä uutisia levittämällä, valetilien avulla ja esimerkiksi painostamalla. Mantilan mukaan infomaatiovaikuttamista vastaan voidaan taistella koulutuksen avulla, jotta pystytään suhtautumaan asioihin informaatiokriittisesti.