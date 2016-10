Yle: Virkamiesten mukaan lakeja suolletaan liialla kiireellä

Lainvalistelua on moitittu tasaisin väliajoin kymmeniä vuosia.

Nimettömästi puhuneiden virkamiesten mukaan vaikeuksia lainvalmistelussa lisäävät aliresursointi, ylikireät aikataulut ja jo etukäteen liian lukkoon lyödyt päälinjat. Lakihankkeita voisi virkamiesten mielestä myös laittaa nykyistä selkeämmin tärkeys- ja kiireellisyysjärjestykseen.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) myöntää Ylellä, että virkamiesten kritiikkiin lainvalmistelun ongelmista on perusteita.

– Kun hallitusohjelmassa on paljon kärkihankkeita ja haluamme uudistuksia viedä eteenpäin heti alkuvaalikaudesta, niin ruuhkaa on ja lakihankkeita on paljon vireillä samaan aikaan.

– Me ministerit voimme katsoa peiliin, että pystyisimme omissa ministeriöissä ja omien virkamiesten kanssa vaiheistamaan lakihankkeita tasaisemmin pitkin vaalikautta, jotta saisimme paremmin purettua kireän aikataulun ongelmaa.

Vehviläinen kertoo aikovansa kohentaa lainvalmistelua myös kuulemalla ulkopuolisia tahoja jo ennen virallista lausuntokierrosta. Nykyisin lakiesitykset ovat käytännössä miltei valmiita, kun ne lähtevät ministeriöstä lausunnoille.

Valtiovarainministeriö on myös kutsumassa oikeusministeriön kanssa koolle kokouksen, jonka tarkoituksena on kartoittaa mahdollisuudet hyödyntää ministeriöiden ulkopuolisten asiantuntijatahojen osaamista päätösten valmistelussa ja vaikutusarvioinnissa nykyistä paremmin.