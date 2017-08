Yle: Turun epäilty on valittanut kielteisestä turvapaikkapäätöksestä

– Vahvistan sen, että pääepäillyllä on turvapaikkaprosessi kesken Suomessa ja hänen saamastaan päätöksestä on valitettu ja prosessi on edelleen kesken, KRP:n päällikkö Robin Lardot sanoo Ylelle.

Ylen tiedon mukaan epäilty on saanut nimenomaan kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa ja valittanut siitä.

Turun puukotusten pääepäilty on 18-vuotias marokkolaismies. Hänen lisäkseen on pidätetty neljä muuta marokkolaismiestä. Poliisi on esittänyt kaikkien vangitsemista.

Ilta-Sanomat kertoi maanantaina, että yksi muista pidätetyistä epäillyistä on 18-vuotias, joka tuomittiin viime helmikuussa vammaisen tytön pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Mies oli tekoaikaan alaikäinen. Hänet tuomittiin viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.