Yle: Joulupukki voi tienata illassa kuukausipalkan – verottaja ei metsästä pimeitä pukkeja

Kalleimmat pukit perustelevat hintojaan usein lisäpalveluilla: mukana on muori, tonttu tai ohjelmassa lahjojen jakamisen lisäksi taikatemppuja.

Joulupukki veloittaa jouluaaton keikasta keskimäärin 50–70 euroa, mutta Suomalaisen Joulupukkiyhdistyksen mukaan kalleimmat hinnat kipuavat jopa 250 euroon.

– Yleisesti kalleimmat pukit ovat pohjoisen laskettelukeskuksissa, koska kysyntää on paljon mutta tarjontaa ei. Pääkaupunkiseudulla on myös kallista, Joulupukkiyhdistyksen presidentti Mika Väkeväinen kertoi.

Joulupukki tekee aaton aikana noin 10–20 keikkaa, joten kallis pukki voi hyvinkin tienata kuukausipalkan verran rahaa yhden illan aikana.

Maksullisen joulupukin on maksettava tuloistaan veroa siinä kuin muidenkin. Pukin, jolle kotitalous maksaa palkan suoraan, täytyy muistaa ilmoittaa saamansa palkkatulot ja niihin kohdistuvat menot verottajalle.

– Yleensä valitetaan, että joulupukki on kallis. Kun joutuu maksamaan eläkemaksut ja verot, niin ei se käteen jäävä summa niin hirveän suuri ole. Ja jos on monta keikkaa, täytyy etukäteen ajaa reitti läpi, että on suunnilleen oikeaan aikaan paikalla, riihimäkeläinen joulupukki Mikko Kainiemi toteaa.

Työnantajan ilmoitettava yli 200 euron keikasta verottajalle

Vaikka joulupukkeja on paljon, verottaja ei juokse heidän perässään metsästämässä pimeitä pukkeja.

– Se ei ole ykköshankkeitamme. Tonttuasuun pukeutunut verotarkastaja ei myöskään käy selvittämässä sitä, käykö kodissasi maksullinen pukki, johtava veroasiantuntija Taneli Lallukka Verohallinnosta sanoo.

Jos pukki tienaa keikasta yli 200 euroa, työnantajan on tehtävä palkasta verottajalle vuosi-ilmoitus. Lisäksi kuitti palkanmaksusta kannattaa säilyttää kuuden vuoden ajan.

Kotitalouden on otettava eläkevakuutus pukin yhden illan keikkaa varten, jos pukille maksettava palkka ylittää 57,51 euroa. Työnantajan osuus siitä on 17 prosenttia eli jos maksaa pukille satasen, eläkevakuutukseen menisi vajaa 20 euroa. Lomakkeen voi täyttää netissä.

Yksi tapa välttää eläkevakuutus on palkata joko alle 18-vuotias tai yli 68-vuotias pukki.

Jos pukki työskentelee joulupukkipalveluja tarjoavan yrityksen kautta, yritys laskuttaa kotitaloutta ja joulupukki saa palkan yritykseltä.

Kaikkein halvimmalla ja helpoimmalla pääsee, jos pukki ei peri palveluistaan hintaa.