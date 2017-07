Yle: Tarkastuksessa toistaiseksi vain 20 hallia on selvinnyt täysin puhtain paperein

Yle kertoo, että ympäristöministeriö ja turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ovat kehottaneet varmistamaan yhteensä lähes 400 teräsrakenteisen hallin turvallisuuden, koska niiden rakenteet saattavat olla turvallisuusriski.

Kohteiden joukossa on jäähalleja, maneeseja sekä teollisuus- ja varastokäytössä olevia halleja eri puolilta maata. Hallien toimittajana on ollut konkurssiin päätynyt Nordic Hall/Korato tai Muotopeite Oy.

– Kyseessä ovat tyyppirakennukset, joissa on havaittu vakavia rakenneongelmia ja jopa sortumia. Tämän takia onkin tärkeää, että rakenteet käydään läpi, kertoo ympäristöministeriön rakennukset ja rakentaminen -yksikön päällikkö Teppo Lehtinen Ylelle.

Ylen saamien vastausten mukaan yli 80:sta listalle päätyneestä hallista on löytynyt riskirakenteita. Valtaosassa kohteista, joissa ongelmia on havaittu, korjaukset on jo tehty tai ne ovat suunnitteilla.

Täysin puhtain paperein tarkastuksesta on selvinnyt vain noin 20 hallia koko maassa.

– Tämä on jonkinlainen esimerkki epäterveestä kilpailusta, että meillä on satoja halleja, joita joudutaan käymään nyt läpi, Lehtinen toteaa.