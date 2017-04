Petteri Orpo Ylellä puoliväliriihen työllisyystoimista: Ei ole hopealuotia, jolla ratkaistaisiin kaikki kerralla

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo Ylen Ykkösaamussa, että olemassa ei ole hopealuotia, jolla hallitus olisi voinut ratkaista kaikki työllisyyden ja talouskasvun ongelmat puoliväliriihessä.

"Teimme taas yhden joukon päätöksiä, joilla työllisyyttä parannetaan ja talouskasvua vahvistetaan. Ei ole olemassa sellaista hopealuotia, jolla tämä kaikki ratkaistaisiin kerralla. Teimme hallitusohjelmaa tehtäessä työllisyyttä edistäviä ratkaisuja, teimme viime syksynä kymmenen kohdan työllisyyspaketin, teimme nyt päätöksiä, ja meidän täytyy taas tehdä myöhemmin päätöksiä ", Orpo sanoo.

Hallitus esitteli tiistaina päättyneessä puoliväliriihessä tehtyjä päätöksiään, joiden tarkoituksena on purkaa kannustinloukkuja ja lisätä työllisyyttä.

Kehysriihessä päätettiin muun muassa pienituloisten päivähoitomaksujen alentamisesta, asumistuen neliövuokrakatosta ja työttömien työmarkkinatuen porrastuksesta. Päivähoitomaksujen alentamisen työllisyysvaikutus on 4000–5000 työllistä lisää.

Orpon mukaan valtiovarainministeriön ennustama 1,2 prosentin talouskasvu ei tule riittämään.

"Se on tosiasia, jota ei kannata piilotella. Mutta Suomen talouskasvu on lähtenyt pysyvään kasvuun. Se on monen tekijän summa, mutta hallitus on kiistatta tehnyt asioita, jotka ovat kiistatta auttaneet työllisyyttä ja kasvua."

Ennen puoliväliriihtä arvioitiin, että hallituksen päätöksentekokykyä voi hankaloittaa keskustan huono kuntavaalitulos ja perussuomalaisten puheenjohtajakilpailu. Ministeri Orpon mukaan nämä asiat eivät juuri heijastuneet puoliväliriiheen.

"Kaikkia hallituspuolueita, jokaisen yksittäisestä tilanteesta huolimatta, yhdistää sitoutuminen hallitusohjelmaan. Työmme on kesken, emme ole vielä saavuttaneet talouden tasapainoa", Orpo sanoo.