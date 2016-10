Puolustusministeri Jussi Niinistö: Venäjä tietää, että pelon kautta voi saada kunnioitusta

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) kommentoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeierin puheita siitä, että kiristynyt tilanne Venäjän ja lännen välillä on jopa vaarallisempi kuin kylmän sodan aikana. Niinistön mukaan Steinmeier tarkoittanee, että siinä missä kylmän sodan aikana vallitsi kauhun tasapaino, nyt Venäjä on toimillaan osoittanut olevansa täysin arvaamaton.

– Krimin valtaus oli odottamaton ja löi kaikki ällikällä. Venäjä tarttuu lyhyellä tähtäimellä tilanteisiin, ja esimerkiksi Krimin osalta Vladimir Putin ja hänen lähipiirinsä teki päätöksiä nopeasti, Niinistö sanoo.

Verrattuna kylmään sotaan eroa on myös Niinistön mukaan siinä, että ydinaseista puhutaan nykyään kevyemmin. Puheen muutos on huolestuttava, sillä vaikka ydinaseet ovat osa suurvaltojen asearsenaalia, niitä on Niinistön mukaan kuitenkin tarkoitus käyttää vain viimeisenä keinona.

Hänen mukaansa Venäjä hakee paikkaansa maapallolla, kunnioitusta ja samaa suurvalta-asemaa, joka sillä oli kylmän sodan aikana. Osallistuminen Syyrian sotaan on osa tätä prosessia.

– Venäjä on huomannut, että kunnioitusta voi saada pelon kautta, Niinistö sanoo.

Ministeri ei usko, että kiristynyt tilanne johtaisi avoimeen sotaan Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä.

– Avoimeen sotaan liittyisi liiallisia riskejä. Sen sijaan sotaa käydään erilaisten liittolaisten kautta, Niinistö sanoo.

Hänen mukaansa Suomen kannalta tilanne tarkoittaa, että kahdenvälisten yhteyksien ylläpito Venäjän kanssa on erityisen tärkeää. Tähän presidentti Sauli Niinistö on puolustusministerin mukaan näyttänyt mallia.

Ministeri Niinistö ei näe, että Suomi voisi muuttua valtioksi, jonka Venäjä kokisi itselleen uhkana. Jos Suomi liittyisi sotilasliitto Natoon, Venäjä ei Niinistön mukaan kuitenkaan olisi tyytyväinen siitä, että Nato laajenee sen lähialueilla.

Suomi on sopinut puolustusyhteistyön tiivistämisestä Yhdysvaltojen kanssa yhteisellä aiejulistuksella. Aiejulistuksen allekirjoitus osui samalle päivälle, kun Venäjä loukkasi Suomen ilmatilaa.

Niinistön sanoo, että samana päivänä Venäjä myös siirsi Iskander-ohjuksiaan Kaliningradiin. Tällä ja aiejulistuksen allekirjoituksella tuskin on Niinistön mukaan yhteyttä.

– Suomi on mukana monenlaisessa puolustusyhteistyössä, ja Venäjä tietää sen. Suomi ei uhkaa Venäjää, ja Venäjällä tiedetään Suomen tilanne, Niinistö sanoo.