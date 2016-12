Suomalaiset kriittisimpien joukossa siirtolaisia ja pakolaisia kohtaan

WIN/Gallup Internationalin End of the Year -tutkimuksessa mukana olleiden 15 maan asukkaista keskimäärin 12 prosenttia ottaisi maahansa nykyistä enemmän pakolaisia ja muita maahanmuuttajia, 26 prosenttia ottaisi heitä saman verran kuin nyt, ja 55 prosenttia vähentäisi määrää.

Suomalaisista keskimääräistä useampi, 61 prosenttia, ottaisi vastaan nykyistä vähemmän maahanmuuttajia. Luku on sama kuin Saksassa.

Pakolaiskriisin pahiten koettelemassa Euroopan maassa Kreikassa peräti 81 prosenttia pienentäisi maahanmuuttoa. Italiassakin luku on sangen korkea, 70 prosenttia.

Kaikkein kielteisimmin maahanmuuttajiin suhtaudutaan Bulgariassa. Myönteisimmin maahanmuuttoon suhtaudutaan Islannissa, Espanjassa ja Irlannissa.

WIN/Gallup on maailman johtava mielipidetutkimusyritysten järjestö, ja sen tekemään End of the Year -tutkimukseen vastasi kokonaisuudessaan yli 66 000 ihmistä 66 maassa. Suomen osuuden toteutti Taloustutkimus Oy.