Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo: Mauri Pekkarisen alkoholikiukuttelu on turhaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän norminpurkuvastaava, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo pitää varapuhemies Mauri Pekkarisen äskettäisiä kommentteja henkilökohtaisena kiukutteluna. Pekkarinen on uhannut äänestää alkoholilain muutoksia vastaan, koska ei hyväksy kaupoissa myytävien juomasekoitusten valmistustavan vapauttamista.

Wallinheimon mukaan tällaisilla puheenvuoroilla ei ole mitään merkitystä alkoholilain eduskuntakäsittelyn kannalta.

– On monta kertaa todettu, että tämä on hallituksen esitys muiden joukossa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat jo melkein vuosi sitten hyväksyneet kaupassa myytävien juomien valmistustavan vapauttamisen osana kompromissia, jossa keskustakin on mukana. Itse asiassa se oli nimenomaan keskusta, joka päätyi kannattamaan mieluummin valmistustavan vapauttamista kuin isompaa korotusta juomien enimmäisvahvuuteen, Wallinheimo sanoo.

– Omantunnon kysymys tämä ei ole, eikä tästä sellaista tule. Alkoholiasiat eivät ole automaattisesti sellaisia, se on aivan perusteeton luulo. Keskustalaiset ovat spekuloineet tällä asialla pitkin kevättä, mutta se on turhaa. Kirjan mukaan mennään, Wallinheimo sanoo.

Hän sanoo lähtevänsä siitä, että pitää voida luottaa siihen, mitä on yhdessä sovittu.

– Pääministeripuolueena keskustalla on erityinen vastuu siitä, että hallituksen esitykset viedään eduskunnassa läpi. Alkoholilain uudistuksessa toteutetaan niin pieniä muutoksia, että tässä viime kuukausina nähty keskustalaisten kiukuttelu osoittaa joko kummallista huumorintajua tai erittäin huonoa suhteellisuudentajua, Wallinheimo sanoo.