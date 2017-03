Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo kannustaa Timo Soinia toimiin EU:ssa kesäajan hautaamiseksi

Sinuhe Wallinheimon mukaan kesäajasta luopumista puoltaisivat niin terveydelliset, taloudelliset kuin käytännöllisetkin seikat. Suomi siirtyy kesäaikaan huomenna sunnuntaina.

Ulkoministeri Timo Soini (ps.) on tänään todennut, että kesäajan siirtely joutaa romukoppaan.

– Kesäajasta luopumisesta on puhuttu jo pitkään, mutta asiassa tarvitaan EU-vaikuttamista. Kerta puolueet ovat asiassa kovin yksimielisiä, olisiko aika ryhtyä aktiivisesti toimeen, kysyy Wallinheimo.

Hyviä perusteluja kellojen siirtelyn nykykäytännön jatkamiselle on kovin vähän. Wallinheimon mukaan tilastot eivät todista, että kesäaikaan liitetyt odotukset tehokkaammasta työnteosta tai pienemmästä energiankulutuksesta toteutuisivat. Sen sijaan kesäaikaan siirtyminen aiheuttaa suomalaisille monia turhia ongelmia.

– Monille suomalaisille kellojen siirtely aiheuttaa terveydellistä haittaa. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ottanut kantaa kesäajasta luopumisen puolesta vedoten käytännöllisiin ongelmiin, fysiologisiin haittoihin ja jopa vakaviin terveysseurauksiin, muistuttaa Wallinheimo.

– Terveydellisen haitan lisäksi esimerkiksi ravintolat ja liikenneyrittäjät kertovat kärsivänsä kesä- ja talviaikaan siirtymisistä. Kun punnitsee hyötyjä ja haittoja on selvää, että eihän tässä ole mitään järkeä, jatkaa Wallinheimo.

Hän on samaa mieltä Soinin kanssa, että kellojen siirtely on esimerkki turhasta normista, joka haittaa suomalaisten arkea.

– Näin pienessä maassa yksi aika on meille riittävä. Ulkoministeri Soinilla on mahdollisuudet osoittaa, että jäsenmaista Suomi on direktiivin poistoon valmis, Wallinheimo toteaa.