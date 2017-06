Sinuhe Wallinheimo normitalkoista: Päätös palvelulupauksesta jälleen yksi voitto kokoomukselle

Kokoomuksen eduskuntaryhmän norminpurkuvastaava, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo iloitsee hallituksen päätöksestä soveltaa palvelulupausta ministeriöiden lupa- ja valitusprosesseissa. Hän katsoo sen olevan jälleen yksi voitto kokoomukselle hallituksen normitalkoissa.

”Kuntavaalien alla muun muassa puheenjohtaja Petteri Orpo nosti esille kansalaisten arkea vaikeuttavat kankeat lupa- ja valitusprosessit ja totesi haluavansa rakentaa Suomea, jossa näille lupaprosesseille asetettaisiin määräajat. Palvelulupauksen myötä tästä tulee nyt todellisuutta. Jatkossa lupa katsotaan hyväksytyksi, jos sitä ei määräaikaan mennessä saada käsiteltyä”, Wallinheimo toteaa tiedotteessaan.

Wallinheimo korostaa palvelulupauksen auttavan erityisesti suomalaista yrittäjää, sillä toiminnan suunnittelun kannalta keskeinen ennakoitavuus paranee ja odotusaikojen kustannukset pienevät. Tämä puolestaan parantaa entisestään suomalaisen työn kilpailukykyä.

”Esimerkiksi rakennusalalla tai maataloudessa olisi merkittävä parannus nykytilanteeseen, jos lupaprosessin kesto olisi ennalta tiedossa. Ajan, joka nykytilanteessa kuluu byrokratian valmistumisen odottamiseen, voisi jatkossa käyttää itse päätehtävään eli rakentamiseen tai maanviljelyyn”, Wallinheimo katsoo.

Wallinheimo korostaa myös, että hallituksen piirissä on vireillä vielä monia hyviä sektorikohtaisiakin normipurkuhankkeita.

”Tämä kaikki on osoitus siitä, että hallitus on tosissaan liikkeellä omien norminpurkutavoitteidensa kanssa. Maailma tai Suomi eivät tule varmasti valmiiksi näidenkään uudistusten jälkeen, mutta suunta on vihdoin oikea. Suomi uudistetaan kasvuun normi kerrallaan, ja tässä työssä kokoomus on aktiivisesti mukana”, Wallinheimo sanoo.