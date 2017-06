Sinuhe Wallinheimo US:lle: Keskustan omantunnon kortti tuntuu suhteettomalta

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kehottaa Uudessa Suomessa keskustaa ampumaan rivinsä suoriksi. Wallinheimo toimi kokoomuksen edustajana uudistusta valmistelleessa eduskuntaryhmien kokouksessa.

Hän katsoo keskustan viivytelleen alkoholilain uudistusta enemmän tai vähemmän koko prosessin ajan.

"Kyllä tässä koko ajan on keksitty jotakin uutta mahdollisuutta viivyttää tätä. Toivottavasti koettavat pelata aikaa sillä tavalla, että saavat omat rivinsä suoriksi tässä suhteessa", Wallinheimo sanoo.

Pääministeripuolueella on hänen mukaansa suurempi vastuu kuin muilla puolueilla.

"Varmasti pääministeripuolueella on nyt tietyllä tavalla itsetutkiskelun paikka. Haluavatko he todellakin... Kaiken sen jälkeen, mitä päätöksiä perussuomalaisetkin on tehnyt suhteessa kannattajakuntaansa ensimmäisen parin vuoden aikana. Varmasti heilläkin olisi ollut toiveena monessakin kohtaa voida äänestää omantunnon mukaan. Ja nyt sitten kun pääministeripuolueella on hieman vaikeaa, niin heti käytetään tätä omantunnon korttia. Tuntuu suhteettomalta."

Wallinheimo toivoo, että hallitus pystyy etenemään kuitenkin suurissa asioissa.

"Onhan tämä saanut suhteettomat mittasuhteet", hän sanoo.