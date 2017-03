Stefan Wallin: Populismin kannatus sulaa kuin kevätjäät

Ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin kirjoittaa Verkkouutisten blogissa otsikolla Populismin mahdoton anatomia. Wallinin mielestä EU:sta on pikavauhtia tulossa "arvojen ja epä-arvojen sekasikiö".

Perussuomalaisille tarjottiin Suomessa 2011 Wallinin mukaan vaalien jälkeen kultatarjottimella hallitusvastuuta, mutta silloin se ei kelvannut.

– Neljä vuotta myöhemmin kelpasi. Nyt vaalikauden puolessa välissä puolueen kannatus sulaa kuin kevätjäät. Yli puolet on poissa, Stefan Wallin kirjoittaa.

– Syy on selvä. Perussuomalaiset on bulimikon ruokahalulla syönyt vaalilupauksiaan. Reaalipolitiikka olikin vaikea laji.

Ilmiö on hänen mukaansa kuitenkin yleismaailmallinen: "melkein kaikkialla, jossa populistit ovat päässeet hallitusvastuuseen, kokeilu on epäonnistunut pahasti - tai päinvastoin onnistunut erinomaisesti, jos tavoitteena on nimenomaan ollut halata heidät kuoliaaksi".

– Populismi ja onnistunut vastuun kantaminen eivät yksinkertaisesti sovi edes samaan lauseeseen, Wallin toteaa.

Wallin ihmettelee, miten mahtaa käydä seuraavaksi, kun Timo Soinin Parasta ennen -päivä on tullut vastaan ja hänen seuraajansa astuu remmiin.

– Sitä sopii nyt mielenkiinnolla seurata parlamentaarisesta katsomosta, jonne perussuomalaiset ovat pikavauhtia palaamassa.