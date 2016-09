VVO:n jättiosingot puhuttivat eduskuntaa - "hävettävä tapaus"

Vuokranantajayhtiö VVO:n omistajilleen jakamat suurosingot otti esille jo vuorokautta aiemmin eduskunnassa perussuomalaisten Martti Mölsä. Keskiviikkona hän jatkoi, kun budjettikeskustelussa olivat esillä asuntoasiat ympäristöministeriön pääluokassa.

– Viime kaudella asuntoministeri (Krista) Kiuru (sd.) lupasi nopeasti kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, mutta teot jäivät puheiksi — tai sitten rahat ohjautuivat muualle. Aikoinaan saamassani kirjeessä todetaan näin: 'Ministeri Kiuru on toimillaan pyrkinyt rajaamaan joidenkin yritysten ja toimijoiden laillisia oikeuksia ryhtymällä ajamaan puolueensa omaksumaa politiikkaa siten, että politiikassa on pyritty asettamaan tiettyjä palvelualan toimijoita eriarvoiseen asemaan yhteiskunnallisia tukia myönnettäessä. Ministeri on puhunut, että lain hengen mukaan tietyt toimijat tulee rajata valtion tuen ulkopuolelle', Martti Mölsä luki.

– Arvoisa ministeri (Kimmo) Tiilikainen, onko edellisen ministerin toimilla jotakin yhteyttä siihen, että nyt ARA selvittää, rikkoiko VVO osinkojen lainmukaisuutta jakaessaan rahaa toverijärjestölle, kun myi Y-Säätiölle 8 500 vuokra-asuntoa, Mölsä kysyi.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen vastasi toteamalla, että kaudella 2011-2015 asuntorakentamisen taso laski 30 prosentilla.

– Nyt se on kääntynyt nousuun, ollaan suunnilleen puolet tuosta vajauksesta saatu takaisin. ARA tutkii valtion tukemaa tuotantoa ja antaa viranomaisten tehdä työtään, Tiilikainen totesi.

Toimi Kankaanniemen (ps.) mukaan VVO "on tavattoman ikävä, suorastaan hävettävä tapaus".

Kankaanniemi kysyi, onko valmistelussa toimenpiteitä, joilla tällainen menettely voitaisiin ennaltaehkäistä, "se, että asumistuet ja ihmisten maksamat vuokrat, jopa korjausrahat menevät kaupan myötä aivan toiseen tarkoitukseen kuin mihin ne on ajateltu ja tarkoitettu alun perin".

Myös vihreiden Satu Hassi mainitsi "vuokrataloyhtiö VVO:n jättivoitot, joista voi sanoa, että iso osa koostuu yhteiskunnan maksamasta asumistuesta".

– Minäkin olisin kiinnostunut siitä, mitä ympäristöministeriössä suunnitellaan, jotta voitaisiin estää verovaroin maksettujen asumistukien valuminen ylivoittoihin, Hassi totesi.

Kimmo Tiilikainen palasi toisessa vastauksessaan kysymykseen "miten estetään että vuokria peritään liikaa tai niitä valutetaan vääriin taskuihin".

– Monikin edustaja viittasi tähän VVO-tapaukseen. Nyt on siis tehty jo näitä rajoituksia, kuinka paljon vuokralaisilta saa vuokraa korottaa eri tarkoituksiin. Tässä on alku. Nyt hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudesta yleishyödyllisyyslaista, ministeri Kimmo Tiilikainen sanoi.

– Enää meillä ei ole tarvetta arpoa, onko joku toimija yleishyödyllinen, vaan aina katsotaan sitä rakennettavaa kohdetta, täyttääkö se kustannustasoltaan ja muuten nämä yleishyödyllisyyskriteerit, voidaanko sitä tukea. ARAn valvontamahdollisuuksia jonkun verran parannetaan tässä uudessa laissa.