"Jos tätä kehitystä ei pystytä pysäyttämään, myös Suomessa tehdään terroritekoja"

Ville Tavio jätti keskiviikkona eduskunnassa kirjallisen kysymyksen Suojelupoliisin seurannassa olevista henkilöistä. Suojelupoliisi seuraa yli 300 henkilöä, joilla arvioidaan olevan yhteyksiä terroristeihin.

Tavio on huolissaan siitä, että seurattavien määrä on kasvanut vuonna 2015 alkaneen siirtolaiskriisin jälkeen. Suojelupoliisin uhka-arvion mukaan terroritekojen riski Suomessa on kohonnut.

Tavion mukaan Suojelupoliisin toteuttama seuranta on hyvin perusteltua, mutta samaan aikaan maan hallituksen on varmistettava, ettei nykyisten 300 henkilön lisäksi maahan saavu enää enempää terrorismikytköksiä omaavia.

Hän huomauttaa kirjallisessa kysymyksessään, että Lontoossa tapahtui keskellä kaupunkia 22. maaliskuuta terrori-isku siitäkin huolimatta, että sikäläinen terrorisminvastainen yksikkö tiesi tekijän entuudestaan.

– Suomesta lähtevät ja Suomeen palaavat jihadistitaistelijat ovat jo nyt yksi maamme suurimmista turvallisuusuhista. Jos tätä kehitystä ei pystytä pysäyttämään, myös Suomeen tullaan tekemään terroritekoja, Tavio sanoo.