Saksan puolustusministeri Verkkouutisille: Saksa ajaa täysillä puolustusunionia

Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen pitää EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen johdolla julkistamia puolustusunionilinjauksia erinomaisina. Von der Leyenin mukaan Saksa on sitoutunut EU:n puolustuksen kehittämiseen sekä poliittisesti että rahallisesti.

– Puolustusunioni on välttämätön yhteiselle tulevaisuudellemme. EU-mailla on yhteinen politiikka lähes kaikilla muilla aloilla. Nyt tämä epäterve tilanne on korjattava, von der Leyen kommentoi Verkkouutisille Brysselissä, missä hän osallistui EPP:n Saint Gery Dialogue -tilaisuuteen.

Puolustusministeri muistutti, että vain EU:lla on hallussaan kokonaisvaltainen keinovalikoima ratkaista konflikteja kestävästi. Unionilla on sekä poliittiset, taloudelliset että sotilaalliset työkalut. Natolta kattava työkalupakki puuttuu.

– EU:n tarvitsee vain luoda raamit tämän kaiken ympärille ja sopia mekanismeista, joilla saamme joukot liikkeelle 24 tunnin sisällä kriisin puhkeamisesta.

Nykytilanne on puolustusministerin mukaan kestämätön. Kriiseihin reagointi kestää puoli vuotta.

Trump muutti EU-maiden mielen

Euroopan yhteisö perustettiin alun perin juuri puolustusprojektiksi. Sitten ajatus haudattiin ja lähes 60 vuoteen ei tapahtunut mitään. Kunnes Brexitin jälkeen Saksa ja Ranska julkistivat aloitteensa yhteisen puolustuksen kehittämisestä. Se sai muilta jäsenmailta osakseen kovaa kritiikkiä. Mutta sitten koitti päivä, jolloin valta vaihtui Yhdysvalloissa.

– Käänne oli dramaattinen. Ilmapiiri jäsenmaiden keskuudessa muuttui 180 astetta. Kaikki tajusivat, että Euroopan on nyt ansaittava uskottavuutensa puolustussektorilla, luonnehtii von der Leyen.

Puolustusministerin mukaan on kylmä tosiasia, että EU-maiden on selvittävä itse ongelmistaan ja puolustettava itse Euroopan mannerta. Puolustusministeri toivoo, että Suomi on eturintamassa kehittämässä puolustusunionia.

– Mutta päätös on tietysti Suomen oma asia. Toivon, että puolustusunioniin liittyy mukaan mahdollisimman monta jäsenmaata.

Von der Leyen alleviivaa, että kyse ei ole kilpailusta Naton kanssa, vaan vahvan eurooppalaisen pilarin rakentamisesta Naton sisään.

"2017 toimeenpanon vuosi"

Puolustusministerin mukaan suunnitelmat eivät ole pelkkää puhetta. Eteenpäin liikutaan myös tekojen tasolla. 2017 on toimeenpanon vuosi. Von der Leyen

Hän nostaa esimerkiksi pysyvän rakenteellisen yhteistyön. Hanke on edennyt nopeasti. Nyt määritellään reunaehtoja, mihin jäsenmaiden on sitouduttava, jotta ne voivat liittyä pysyvään rakenteelliseen puolustusyhteistyöhön.

Tänään perjantaina EU-maat kokoontuvat korkean tason puolustuskonferenssiin Prahaan keskustelemaan konkreettisista askelista eteenpäin. EU-maiden on tarkoitus linjata puolustusyhteistyön tiivistämisestä myös kahden viikon kuluttua kesäkuun huippukokouksessa.

Toimittaja: HELI SATULI, Bryssel.