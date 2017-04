Näin Antti Rinne kuntavaaleista helmikuussa: Sdp:lle kelpaa vain oikea vaalivoitto

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen uudelleenvalinnasta puolueensa johtajaksi on kulunut vain kaksi kuukautta. Lahden puoluekokouksessa Rinne piti 3.2.2017 tästä löytyvän poliittisen tilannekatsauksen, jossa hän käsitteli kuntavaalejakin.

Näin Antti Rinne totesi puolueen vaalitavoitteista:

"Keväällä 2019 Sdp:n edellisestä eduskuntavaalien voitosta on kulunut jo 16 vuotta. Edellisestä kuntavaalivoitosta aikaa on kulunut nyt 13 vuotta. Kevään kuntavaaleissa meille kelpaakin vain ja ainoastaan oikea vaalivoitto. Puolustamme vanhoja sosialidemokraattisia linnakkeita ja otamme uusia. Toverit, meidän on aika palauttaa se kuuluisa voittamisen kulttuuri liikkeeseemme!".

Kunnallisvaaleissa 2012 Sdp sai 19,6 prosenttia äänistä.