Viikonloppu on kylmä ja osin aurinkoinen

Forecan ennusteen mukaan viikonloppua vietetään koko maassa pakkassäässä. Lauantaina lähes koko maassa on aurinkoista tai puolipilvistä. Pohjois-Lapissa lämpötila on –15 asteen tietämillä. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla liikutaan noin 10 pakkasasteessa. Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötila on –4:n ja –8:n asteen välillä.

Sunnuntaina Pohjanmaalla ja Lapissa esiintyy lumikuuroja. Sää on koko maassa pilvinen, kaakossa nähdään myös aurinkoa. Lämpötila on valtaosassa maata –10:n ja –14:n asteen välillä. Länsirannikolla on lauhempaa.

Myös itsenäisyyspäiväksi on ennustettu pakkassäätä. Forecan kuukausiennusteen mukaan kylmä sää jatkuneekin ainakin jouluun saakka.