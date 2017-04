Visio: Valtakunnansovittelija ei salli liittokierroksella irtaantumista muiden palkkatasosta

Valtakunnansovittelija Minna Helle pitää keskeisenä, että vientiliittojen työehtosopimuksissa työvoimakustannusten muutos olisi samalla tasolla. Vientiliitot toimivat syksyn neuvottelukierroksen avaajina.

– Siitä muodostuu pohja yleiselle linjalle työmarkkinoilla. Siksi on tärkeää, että vientiliittojen yhteistyö toimii, vaikka yhteinen neuvotteluprosessi nyt katkesikin, Helle sanoo Teknologiateollisuuden sidosryhmälehden Vision haastattelussa.

Jos jotkut liitot eivät pääse omissa neuvotteluissaan keskenään sopimukseen vaan joutuvat turvautumaan valtakunnansovittelijan apuun, irtautumista muiden tasosta ei ole luvassa.

– Vakiintuneesti Bulevardi 6:ssa otetaan huomioon työmarkkinoiden yleinen linja ja työmarkkinapoliittinen tilanne ratkaisuja tehtäessä. Sovittelijan täytyy toimia tavalla, etteivät ratkaisut heikennä kilpailukykyä tai työllisyyttä tai aiheuta ongelmia talouskasvulle.

Helle painottaa, että vaikka vientialat määrittelevät työvoimakustannusten muutoksen yleisen linjan, sopimusten ei tarvitse olla jäykkiä. Hän käyttää esimerkkinä jälleen Ruotsia, jossa sopimusten palkankorotustasot vaihtelevat, vaikka työvoimakustannusten nousun raami on tiukka.

– Siellä sovittelija on jopa juridisesti sidottu siihen, ettei raamia saa ylittää. Käytännössä kuitenkin sopimusten palkankorotusten taso on vaihdellut, kun tekstimuutoksilla on saatu lisää palkankorotusvaraa. Luupin alla ovat nimenomaan työvoimakustannukset ja niiden muutos. Tällä tavalla ajattelemalla meilläkin saataisiin väljyyttä ratkaisuihin, Helle toteaa.