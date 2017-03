"Ei vastuullista valtionvarojen käyttöä" – Olympiastadionin ja Länsimetron hankkeille ankaraa arvostelua

Työ- ja elinkeinoministeriön entinen kansliapäällikkö Erkki Virtanen on selvittänyt pääministeri Juha Sipilän (kesk.) pyynnöstä valtion rahoittaman rakentamisen ongelmia.

Virtasen selvityksen mukaan valtion osittain rahoittamat rakennushankkeet näyttävät epäonnistuvan pääsääntöisesti, ja pääsyynä on riittämätön projektiosaaminen, Esimerkiksi Kehärata, Olympiastadion, Länsimetro ja Musiikkitalo ovat hänen mukaan kaikki epäonnistuneita.

– Näihin neljään budjetoitiin alun perin 1,6 miljardia euroa ja kun ne nyt ovat valmiita tai valmistumassa, budjettia on pitänyt lisätä 0,8 miljardilla eurolla eli nämä neljä ovat keskimäärin 50 prosenttia pielessä, hän totesi selvityksen luovutustilaisuudessa Helsingissä torstaina.

Tyypillisenä esimerkkinä hän pitää Olympiastadionia, jonka ohjausryhmän päätehtävä oli varmistaa, että hanke toteutuu kustannusarvion eli 209 miljoonan suhteen.

– Ohjausryhmä piti 22 kokousta, ennen kuin se päätti selvittää, onko hanke mennyt suunnitelmien mukaan. Se pyysi selvityksen, ja sai sen kolmen viikon kuluttua. Selvityksessä kävi ilmi, että hanke on 52 miljoonaa pielessä, eli ohjausryhmä ei tehnyt lainkaan tehtäväänsä, vaan teki jotakin muuta, Virtanen kertoi.

Virtanen suosittelee rakennushankkeisiin allianssimallin käyttöä sekä valtion rahoituksen enimmäismäärittelyä sekä euroissa että suhteellisesti. Hankkeiden johtoelimiin pitäisi saada talouden ja rakentamisen hyvin tuntevat valtion edustajat riittävillä valtuuksilla.

Virtasen mukaan näissä valtionapuhankkeissa ei välitetä, mihin rahat käytetään. Budjettipäällikkötaustaansa viitaten hän painotti, ettei pidä tätä vastuullisena valtionvarojen käyttönä.

Valtioavun myöntämisen ehtona pitäisi hänen mielestään olla mahdollisuus jopa keskeyttää rahoitus, mikäli hanke alkaa poiketa merkittävästi alkuperäisestä suunnitelmasta.

Sipilä puolestaan muistutti, että laukaiseva tekijä selvityksen pyytämiseen oli talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös Olympiastadionin lisärahoittamisesta. Hän kertoi kokeneensa, että oli jouduttu sellaiseen tilanteeseen, jossa ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin tehdä kyseinen päätös.

Entisenä projektipäällikkönä hän kertoi voivansa hyvin allekirjoittaa, että 90 prosenttia ongelmista lähtee puutteellisesta suunnittelusta.

– Ja varsinkin jos suunnitteluvaiheella ollaan vielä ohjaamassa poliittista päätöksentekoa, niin sellaiset rivien välistäkin luetut vinkit ovat huolestuttavia, hän lisäsi.

Itse hän halusi vielä korostaa, että hankkeissa pitäisi olla selvä omistajuus.

– Senaatissa ja liikennevirastossa on saatu asia kuntoon, ja siellä on selkeä omistajuus. Omistajuuden ongelma on osarahoitteisissa hankkeissa ja siihen pitää nyt löytää uusia lääkkeitä, hän lupasi.

