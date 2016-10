"Alkoholiuudistus pitää perua" - "märkää päätä lähellä olevat siirtyvät riskirajan yli"

Yhteiskuntapolitiikka-lehden entinen päätoimittaja, alkoholitutkimusta pitkään seurannut sosiologi Matti Virtanen kirjoittaa alkoholiuudistuksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla olevassa YP-blogissaan.

Hänen mukaansa nykyinen hallitus on jo päässyt hyvään vauhtiin aiempien huonosti harkittujen lakiesitystensä perumisessa ja seuraavaksi olisi syytä pysäyttää alkoholilain uudistaminen.

Matti Virtasen mukaan A-oluen ja sen vahvuisten lonkeroiden, limuviinojen ja siidereiden myynnin salliminen kioskeissa ja huoltamoillakin merkitsisi alkoholijuomien saatavuuden suurinta kasvattamista sitten keskioluen vapauttamisen.

– A-oluen vahvuisten juomien myyntipisteet lisääntyisivät Alkon nykyisistä 350 myymälästä 5 300 ostopaikkaan eli 15-kertaiseksi. Niiden hintataso tulisi laskemaan merkittävästi, koska niistä tulisi kaupoille kilpailutekijä – kaikki lienevät huomanneet, mitä keskioluen hinnoittelulle on tapahtunut. Lisäksi aineita myytäisiin myös sunnuntaisin, nykyisinä aika pitkinä myyntiaikoina, Matti Virtanen kirjoittaa.

Hänen mukaansa tutkijat ovat olleet yhtä mieltä, että alkoholihaittoja uudistus ei vähentäisi vaan päinvastoin, koska kokonaiskulutuksen kasvu kasvattaa myös alkoholista aiheutuvia haittoja.

– Olen itse seurannut alkoholitutkimusta 40 vuoden ajan, ja juuri tämä on niin Suomessa kuin muualla maailmassa tehtyjen perusteellisten tutkimusten keskeinen johtopäätös: alkoholin kokonaiskulutuksen kasvu kasvattaa haittojen kokonaismäärää. Ja yhtä selkeä johtopäätös on, että alkoholin saatavuuden olennainen kasvattaminen lisää kokonaiskulutusta.

Virtasen mukaan 6-12 prosentin nousu kokonaiskulutuksessa on liian varovainen arvio.

– Tätä tutkimustietoa ihmisten on keskimäärin vaikea uskoa. Tutkimusten perusteella tiedetään myös, että alkoholin kulutuksen jakauma on vino: raittiita on vähän, mutta kohtuullisesti käyttäviä paljon ja märässä päässä väkeä on suhteellisen vähän. Mutta, kun saatavuus helpottuu, kutakuinkin kaikki käyttäjäryhmät lisäävät kulutustaan ja yhä enemmän lähellä märkää päätä olevia siirtyy riskirajan yli ja kohtuullisesti käyttävillekin sattuu enemmän akuutteja haittoja (tapaturmia, sekoiluja, riitoja).

Kirjoittaja sanoo ymmärtävänsä, että kokoomus kannattaa mahdollisimman vapaata alkoholin myyntiä, koska siellä "elinkeinoelämän edellytysten kohentaminen" on lähinnä sydäntä.

– Eniten ihmetyttää keskustan meno esityksen taakse. Vielä ennen viime eduskuntavaaleja puolue mietti tosissaan keskioluen laimentamista alkoholihaittojen vähentämiseksi.