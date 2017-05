10 vinkkiä matkojen ostoon ja hintayllätysten välttämiseen verkossa

Matkaa mainostetaan hinnalla, johon ostoprosessin edetessä lisätään erilaisia lisämaksuja, käsittely- tai maksutapalisiä. Lopullinen hinta voi olla jotain ihan muuta kuin aluksi mainostettiin.

Matkan kokonaishinta veroineen ja lisineen olisi kuitenkin ilmoittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa varausprosessia, jotta kuluttaja voi vertailla eri matkapalveluntarjoajien tai lentoyhtiöiden vaihtoehtoja.

Moni varaa matkansa ja lentonsa nykyään verkon kautta. Vuonna 2015 Euroopan kuluttajakeskusten verkosto sai eurooppalaiskuluttajilta yli 10 200 valitusta, jotka koskivat matkojen varaamista verkossa.

Euroopan kuluttajakeskukset haluavat kuluttajien kiinnittävän huomiota matkojen hinnan muuttumiseen niitä verkosta varattaessa julkaisemalla kymmenen vinkkiä matkojen verkko-ostamiseen. Vinkit ovat osa Euroopan kuluttajakeskusten toukokuussa julkaisemaa selvitystä Online holiday booking: Is the initial price the final price?, jonka tiedot on kerätty viime vuoden puolella.

10 vinkkiä matkojen ostoon verkosta

1. Tarkista voitko peruuttaa. Verkosta varattaessa lennoilla, majoituksella ja matkoilla ei ole lain takaamaa automaattista peruuttamisoikeutta, ei edes välittömästi varauksenteon jälkeen, vaan se riippuu kyseisen yrityksen tarjoamista sopimusehdoista. Käytä siis hetki sopimusehtojen tutkimiseen ja tarkista, millä reunaehdoilla matkan peruuttaminen ja rahojen takaisinsaaminen on mahdollista vai onko se.

2. Syötä tiedot huolellisesti. Ole tarkkana nimesi oikein kirjoittamisessa ja matkustuspäivämäärien syöttämisessä – usein niissä tehtyjen pientenkin virheiden korjaus jälkikäteen on maksullista. Jos pystyt matkustamaan vain tiettynä päivänä tarkista, ettei näytetty hinta koske jotain joustavaa ajanjaksoa vaan juuri kyseistä, haluamaasi päivää.

3. Tarvitsetko lisäpalveluja? Varmista, mitä kaikkea kuuluu matkan tai lipun hintaan ja mistä veloitetaan vielä erikseen (esimerkiksi hotelliaamiainen, ruumaan menevät matkatavarat, vuokra-auton palauttaminen eri paikkaan kuin mistä noudat sen).

4. Mitä vakuutukseen kuuluu? Onko sinulla jo matkustajavakuutus esimerkiksi ammattijärjestön kautta, mutta ei matkatavaravakuutusta? Tarkista vakuutusturvasi ja ota vain vakuutukset, joita tarvitset. Tutustu aina huolellisesti tarjottujen vakuutusten sopimusehtoihin. Ole tarkkana etenkin autonvuokrausta koskevien vakuutusten ehdoissa.

5. Älä hyväksy ennalta valittuja lisäpalveluita. EU:ssa on kiellettyä käyttää ns. pre-ticked boxes -menettelyä, eli ruksia kuluttajan puolesta valmiiksi varausprosessiin lisäpalveluja, joita tämän oletetaan tarvitsevan. Kuluttajan on saatava tehdä valintansa itse. Jos huomaat tällaisia ennalta valittuja lisäpalveluja, ilmoita asiasta kuluttajaviranomaisille ja poista ruksit palvelujen osalta, joita et tarvitse. Myöskään ”olen lukenut sopimusehdot” -kohta ei voi olla ruksattuna kuluttajan puolesta valmiiksi.

6. Vaikuttaako maksutapa loppuhintaan? Joskus esimerkiksi luottokortilla maksamiseen liittyy maksutapalisä, joka lisätään matkan lopulliseen hintaan.

7. Tallenna tarvittaessa. Voit ottaa ruutukaappauksia varausprosessin aikana, jos joku kohta epäilyttää tai haluat, että sinulle jää todiste, mitä tietoja varausprosessissa annoit tai mikä hinta sinulle ilmoitettiin. Voit tarvita tallenteita, jos erimielisyyksiä ilmenisi.

8. Tarkista tiedot ennen vahvistusta. Ennen kuin vahvistat varauksen ja ostat matkan, tarkista vielä antamasi tiedot huolellisesti. Muista, että kun vahvistat varauksen, se saattaa olla sitova ja vailla peruuttamisoikeutta, vaikket olisi vielä antanut maksutapatietoja ja korttisi numeroa.

9. Käytä valinnanvapautta. Jos hinta ennen varauksen vahvistusta on korkeampi kuin hinta, joka sinulle ilmoitettiin varausprosessin alussa, voit vielä harkita, haluatko tehdä varausta lainkaan. Palvelumaksut ja vastaavat nostavat aina matkan hintaa, joten lopullinen ostopäätös kannattaa tehdä vasta matkan vahvistusvaiheessa. Halutessasi voit kartoittaa vielä muita vaihtoehtoja.

10. Tarkista sähköpostisi. Tilausvahvistukset ja varauksen tiedot tulevat verkkovarauksista yleensä antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkista ne huolellisesti. Jos et löydä vahvistussähköpostia, tarkista roskapostilaatikko ja ilmoita yritykselle, jolta matkan varasit, ellet saa viestiä lainkaan.