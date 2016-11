Ville Niinistö suuttui eduskunnassa: "Edustaja ei ole tunnettu pyrkimisestä totuuteen"

Eduskunta käsitteli tiistaina valtion talousarvioesityksen täydentämistä. Terrafamen ja hoitajamitoituksen lisäksi kansanedustajia puhuttivat muun muassa koulutusleikkaukset.

Kokoomuksen Timo Heinonen osoitti sanansa vihreille.

– Kun tässä nyt on julkisuudessa käynyt selväksi, että myös oppositiopuolueiden varjobudjeteissa koulutuksesta leikataan, niin kysyisin, olisiko syytä uudistaa tätä eduskuntakäsittelyä. Esimerkiksi vihreät voisivat tuoda oman, täydentävän esityksensä, missä he vastaisivat näihin puheisiin ja lupauksiin siitä, että koulutuksesta ei leikata, sillä heidän esityksessään leikataan, Timo Heinonen sanoi.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz täydensi välihuudolla "250 miljoonaa (leikataan)".

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö vastasi heti.

– Arvoisa puhemies! Olisi hyvä, että kansanedustajat pyrkisivät tässä salissa totuuteen. Edustaja Heinonen ei ole siitä tunnettu, Ville Niinistö sanoi.

Ville Niinistön mukaan vihreiden vaihtoehtobudjetissa lisätään merkittävästi koulutuksen rahoitusta tästä vuodesta ensi vuoteen "ja me tulemme äänestämään kaikkia hallituksen leikkausehdotuksia vastaan".

– Me torjumme kaikki hallituksen koulutusleikkaukset, ja meidän vaihtoehdossamme laitetaan koulutukseen valtionbudjetissa rahaa 446 miljoonaa euroa enemmän kuin hallituksen vaihtoehdossa, Ville Niinistö totesi.

– Jos kokoomus on huolissaan siitä, että koulutukseen laitetaan liian vähän rahaa, niin miksi te ette ole laittamassa senttiäkään lisää, kun vihreät laittaa 655 miljoonaa euroa enemmän kuin te?

Ei leikkaa, ette palauta

Kokoomuksen Timo Heinonen jatkoi toteamalla Ville Niinistön sanoneen, että hallitus leikkaa korkeakouluilta puolen miljardin leikkaukset joka vuosi.

– Ei tämä pidä paikkaansa. Ja sen osoittaa myös teidän vaihtoehtobudjettinne. Te ette esitä puolen miljardin palautusta sinne. Eli hallitus ei tee sellaista leikkausta, mitä te sosiaalisessa mediassa väitätte, mutta ette te ole sitä myöskään itse palauttamassa, Timo Heinonen sanoi.

– Teidän vaihtoehtobudjetistanne ei myöskään löydy korkeakouluindeksin palauttamista. Sen takia, kun te syytätte meitä epärehellisyydestä, olisi rehellistä myöntää, että nyt se on jäänyt sieltä tekemättä, niin kuin vasemmistoliitto kertoi, että heillä ei ole korkeakouluindeksejä heidän vaihtoehtobudjetissaan. Ja ainakin edustaja (Paavo) Arhinmäki totesi, että se on jäänyt epähuomiossa sieltä pois ja se tullaan korjaamaan, Heinonen jatkoi.

Ville Niinistö totesi seuraavaksi jälleen vihreiden sanoneen, että he vastustavat kaikkia hallituksen leikkauksia.

– Pidän todella asiattomana tätä tyyliä, Ville Niinistö sanoi Heinoselle.

"Johtava populisti"

Kokoomuksen Ben Zyskowicz tuli väliin.

– Sanoin tasan kuukausi sitten tässä salissa seuraavaa: 'Edustajat (Timo) Soini ja Arhinmäki joutavat eläkkeelle, kyllä Ville Niinistö on tämän salin johtava populisti'. Moni tuolloin ihmetteli näin rankkaa kannanottoa, mutta kun olemme seuranneet, minkälaiseen populistiseen oppositiopolitiikkaan edustaja Niinistö on johtanut vihreän puolueen, niin en usko, että kovin moni enää tuota lausuntoa ihmettelee, Ben Zyskowicz lausui.

Zyskowiczin mukaan vihreät ovat kyllä puhuneet kaikkia leikkauksia vastaan.

– Mutta kun te teette oman varjobudjetin, jossa kukaan ei estä teitä laittamasta joka senttiä ihan siihen tarkoitukseen, mitä te haluatte, niin te vain noin 250 miljoonaa leikkaatte koulutuksesta. 250 miljoonaa leikkaatte koulutuksesta, se on taivaan tosi, ja pidemmässä puheenvuorossa olen valmis sen osoittamaan.

Ville Niinistö vastasi, että "on rasittavaa koko ajan käydä läpi ja korjata teidän väitteidenne virheitä, mutta käydään läpi tämä".

– Meidän linjamme on ollut se, että kaikki leikkaukset koulutuksesta perutaan (Ben Zyskowicz huusi väliin "puheissa"), ja vaihtoehtobudjetissa olemme palauttaneet siitä 655 miljoonaa. On totta, että korkeakouluille lisäämme vain vähän reilut 100 miljoonaa euroa ja sieltä on jäänyt tässä kohtaa se indeksi 37 miljoonaa euroa pois. Meidän vaihtoehdossamme laitetaan kuitenkin selvästi yli 100 miljoonaa euroa enemmän kuin te, Ville Niinistö selvitti.