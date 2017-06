Ville Niinistö: Juttu Nils Torvaldsin kommunistitaustasta oli likasankojournalismia

Verkkouutiset julkaisi tiistaina tästä linkistä löytyvän Rkp:n varapuheenjohtaja Anders Adlercreutzin haastattelun.

Haastattelussa Anders Adlercreutz kommentoi Rkp:n presidenttiehdokkaaksi ensi viikonvaihteessa ilmeisesti valittavan meppi Nils Torvaldsin poliittista taustaa. Torvalds oli pitkään kommunistisen puolueen jäsen ja 1980-luvulla myös puolueen keskuskomitean jäsen.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö on jakanut Verkkouutisten jutun Twitterissä. Hän kirjoitti sen saatteeksi seuraavaa:

– Esimerkkiä likasankojournalismista. Leimaaleimaa "Rkpn presidenttiehdokkaaksi ent.kommunistien keskuskomitean jäsen", Ville Niinistö totesi.

– Torvalds on pätevä ja osaava poliitikko. Jos 1970-luvun suomettuminen oli ahdasmielistä, niin on tämäkin arvoton leimaaminen haamujahdissa, vihreiden puheenjohtaja jatkoi.

Twitterissä saamiensa vastaväitteiden jälkeen Ville Niinistö twiittasi, että "musta tämä on mautonta ajojahtia niiltä, joilla on 1970-luvun traumat yhä mielessään. Asia on jo tiedossa, ei ole uutinen. Lyömäase vain."

Hän tivasi keskustelijoilta, oliko asiassa jotain uutta.

– Tämän (Verkkouutisten) jutun pointti oli henkilön sopivuus presidenttiehdokkaaksi RKP:lle tänään 40 v vanhojen mielipiteiden takia. Asenteellista se vaan on, Ville Niinistö twiittasi.

– Poliittisen keskustelun kannalta on paljon kiinnostavampaa mitä mieltä hän on nyt, mitä asioita hän ajaa, kuin mitä hän teki teininä.