MT: Suomen arkkipiispa rusikoi katki Vladimir Putinin solisluun

Maaseudun Tulevaisuus on haastatellut 85 vuotta täyttävää emeritus arkkipiispa John Vikströmiä. Hänet kerrotaan tunnettavan intohimoisena jalkapallon ystävänä.

John Vikströmin kerrotaan osallistuneen keväällä 1994 Turussa ystävällismielisen jalkapallopeliin, jossa Piispan pojat -joukkuetta vastaan tuli vieraillut Venäjän joukkue. Vikström oli rusikoinut pelaajana olleen Vladimir Putinin niin, että tältä katkesi solisluu.

Putin itse kertoi taklauksesta ja "kovasta piispasta" useasti muun muassa presidentti Tarja Haloselle.

"Minusta on sanottu, että olen ainoa, joka on pysäyttänyt Putinin viimeisen 20 vuoden aikana. Se on niin hyvä juttu, etten sitä mene muuttamaan", arkkipiispa John Vikström sanoo MT:ssa.