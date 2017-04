SDP:n Pia Viitanen: Hallituksella ei ole mitään annettavaa lähiöiden asukkaille

SDP:n kansanedustaja Pia Viitasen mukaan hallitus on unohtanut kaupunkien lähiöiden kehittämisen.

Viitanen sanoo, että lähiöiden kehittäminen erityisesti rakentamisen ja turvallisuuden näkökulmista oli yksi edellisen hallituksen painopisteistä.

─ Toimiessani edellisen hallituksen asuntoministerinä käynnistimme muun muassa lähiövitoseksi kutsutun asuinalueiden kehittämisohjelman, jossa tarkasteltiin lähiöiden kehittämistä korjaamisen, rakentamisen, palveluiden, eriytymisen ja turvallisuuden näkökulmista. Lisäksi valtion budjetista kohdistettiin 155 miljoonaa suhdanneluonteisesti lähiökotien korjaamiseen, Viitanen sanoo tiedotteessaan.

Hän toteaa, että yli 1,5 miljoonaa suomalaista asuu tällä hetkellä lähiöissä. Siksi lähiöiden olosuhteet ja tulevaisuus eivät ole hänen mielestään yhdentekeviä asioita, vaan kansallisesti erittäin tärkeitä kysymyksiä. Lähiöiden kehittämiseksi tarvitaan Viitasen mielestä erityisesti eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jonka on tapahduttava niin kuntien kuin valtionkin tasolla.

─ Hallituksella ei ole mitään annettavaa lähiöiden asukkaille. Me sosialidemokraatit pidämme tärkeänä, että kaikilla on oikeus viihtyisään ja turvalliseen elinympäristöön asuinpaikasta riippumatta. Lähiöissä on oltava hyvät lähikoulut sekä lähipalvelut ja vaalittava myös lähiluontoa. Hyvässä lähiöissä voi harrastaa monipuolisesti muun muassa liikuntaa ja kulttuuria, Viitanen sanoo.