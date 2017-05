Suomalaisten viinarallilla uusi kohde – Sunnuntaisuomalainen: Edullisemmat hinnat kuin Virossa

Suomalaiset ovat perinteisesti matkustaneet halvemman alkoholin perässä Viroon, mutta nyt kiinnostusta herättää myös Latvia, uutisoi Sunnuntaisuomalainen.

Viro on menettänyt jopa kymmenen prosenttia viinamarkkinoistaan Latvialle, jossa on matalampi alkoholivero. Viro on myös tasaisesti nostanut alkoholiverotuksensa tasoa, mikä on kaventanut eroa Suomen hintatasoon, mutta lisännyt sitä Latvian vastaavaan.

Virolaiset itse ovat jo pitkään ajaneet alkoholiostoksille Latvian puolelle, mutta nyt samalle reitille suuntaa myös suomalaisia.

– Ihmiset laskevat tässä taloustilanteessa säästöt tarkkaan. Tullillakin on tiedossa, että alkoholia haetaan nyt jo Latviasta, kun verot Virossa nousevat, tulliylitarkastaja Anna Kallio kertoo Sunnuntaisuomalaiselle.