Vihreissä ihmetellään keskustaa ja kokoomusta: Annatteko kuihtuneiden sinisten estää pakolaiskiintiön noston?

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen ihmettelee, aikovatko päähallituspuolueet keskusta ja kokoomus sinisten estää pakolaiskiintiön noston.

– Juha Sipilä haluaa nostaa pakolaiskiintiötä, samoin Paula Risikko. Annatteko todellakin kuihtuneiden sinisten estää sen? Mikkonen kysyy Twitterissä.

Vaikka sinisillä on viisi ministeriä eli yhtä paljon kuin kokoomuksella, sinisellä eduskuntaryhmällä on puolet vähemmän kansanedustajia kuin kokoomuksella. Keskustalla puolestaan on seitsemän ministerisalkkua ja 11 kansanedustajaa enemmän kuin kokoomuksella.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi tänään olevansa valmis nostamaan Suomen pakolaiskiintiön väliaikaisesti jopa 2 000 pakolaiseen. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) on esittänyt jo aiemmin ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kannattanut pakolaiskiintiön nostoa 1 050:een. Nykyisin Suomeen otetaan 750 kiintiöpakolaista vuodessa.

Sinisiä edustava eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (s.) tyrmäsi viimeksi tänään pakolaiskiintiön noston.