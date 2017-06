Heidät valittiin vihreiden puoluejohtoon

Vihreät valitsi puoluekokouksessaan Tampereella sunnuntaina varapuheenjohtajiksi Maria Ohisalon, Hanna Halmeenpään ja Veli Liikasen.

Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Hernberg.

Puoluesihteerinä jatkaa Lasse Miettinen.

Lauantaina puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Touko Aalto.

Maria Ohisalo on juuri väitellyt yhteiskuntatieteiden tohtoriksi. Hanna Halmeenpää on kalajokelainen kansanedustaja. Veli Liikanen on mikkeliläinen kaupunginvaltuutettu ja nuorisotutkija.