Puoluekokouksen asiakirja kertoo vihreiden hurjasta keskittymisestä Uudellemaalle

Vihreiden Tampereen puoluekokouksessa viikonloppuna on 402 äänivaltaista kokousedustajaa. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja Ville Niinistön seuraaja kuudesta ehdokkaasta, joista vahvimpina pidetään kansanedustaja Emma Karia ja kansanedustaja Touko Aaltoa.

Puoluekokouksen asiakirjoissa on lueteltu kokouksen äänivaltaisten edustajien lukumäärät yhdistyksittäin. Verkkouutiset ynnäsi asiakirjasta yhdistykset yhteen vielä piireittäin.

Tällöin vihreiden äänivaltaiset kokousedustajat jakautuvat suuruusjärjestyksessä seuraavasti:

Helsingin vihreät 73

Uudenmaan vihreät 57

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 48

Muut yhdistykset 37

Vihreät naiset 35

Varsinais-Suomen vihreät 29

Pirkanmaan vihreät 28

Hämeen vihreät 17

Kaakkois-Suomen vihreät 17

Oulun vaalipiirin vihreät 13

Keski-Suomen vihreät 12

Savo-Karjalan vihreät 12

Satakunnan vihreät 9

Vaasan vaalipiirin vihreät 8

Lapin vihreät 7

Helsingin ja Uudenmaan vihreillä on siten yhteensä 130 puoluekokousedustajaa 402:sta. Se on kuitenkin vasta alku, sillä nuorissa ja opiskelijoissa on pääkaupunkiseudulla lisäksi 18, vihreissä naisissa 15 ja muissa yhdistyksissä ehkä ainakin parikymmentä edustajaa.

Näin Helsingin ja Uudenmaan vihreiden yhteinen pääluku on teoriassa lähellä kokouksen enemmistöä. Viimeistään tuollainen teoreettinen enemmistö syntyisi liittoutumalla yhden muun hieman isomman piirin tai yhdistyksen kanssa.

Helsingin ja Uudenmaan vihreiden varsinaisia edustajia on siis 130. Kaikkien muiden kymmenen maantieteellisen piirin yhteenlaskettu edustajamäärä on 152. Helsinki (73 edustajaa) on lähes yhtä suuri kuin seitsemän vihreiden pienintä maantieteellistä piiriä (yht. 78 edustajaa).