Vihreät Terrafamesta: Huono kauppa, valtio kantaa kaikki riskit

– Jos tarkoituksena on ollut valtion irrottautuminen Talvivaaran kaivoksesta, ei se tässä toteudu. Valtio kantaa edelleen kaikki riskit, Touko Aalto kommentoi.

– Käytännössä uusi rahoitus- ja omistusjärjestely tarkoittaa, että useissa skandaaleissa mukana ollut Trafigura-yhtiö saa vahvan edustuksen Terrafamen hallitukseen ja ison omistusosuuden pienellä hinnalla. Talvivaaran kaivos on kokonaisuudessaan tullut maksamaan suomalaisille veronmaksajille yhteensä vähintään 840 miljoonaa euroa jo ennen hallituksen uusinta sadan miljoonan euron lisäpääomitusta, Aalto jatkaa.

Hän on huolissaan myös kaivoksen ympäristöturvallisuudesta. Aallon mielestä on hyvä, että kaivoksella on menty eteenpäin vesienhallinnan osalta, mutta vielä on paljon tehtävää.

Aalto korostaa, että kaivoksella käytetty uusi vesienpuhdistustekniikka on vasta pilotointivaiheessa ja teollisen mittakaavan vesienpuhdistamoa voidaan joutua odottamaan pahimmillaan vielä useita vuosia.

– Jos Terrafamen markkinointipuheet pitävät paikkansa, tässä oli kyse valtion kannalta huonosta kaupasta. Jos kaivos sen sijaan menisi nurin, saatiin valtion rahoitusvastuuta nyt hieman pienennettyä, Aalto katsoo.