Paavo Väyrynen ihmettelee viestintätoimistojen suorituksia

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen kirjoittaa blogissaan viestintätoimistoista. Hänen mukaansa ne näyttävät käyttävän merkittävää vaikutusvaltaa ilman, että niillä olisi minkäänlaista poliittista vastuuta tai kansanvaltaista valvontaa.

– Moni nuorehko ja muutama vanhempikin poliitikko on saanut mukavan leipäpuun viestintätoimistoista. Media-alan mullistusten keskellä ne pystyvät palkkaamaan päteviä toimittajia, Paavo Väyrynen toteaa.

– Viestintätoimistot näyttävät pystyvän uskomattomiin suorituksiin. Politiikan ammattilaisten verkko ulottuu kaikkiin puolueisiin. Viestinnän ammattilaiset puolestaan saavat valtamediat välittämään toimeksiantajan sanomaa. Ja poliitikot tietysti auliisti myötäilevät ratkaisuja, jotka ovat saaneet tuekseen myönteistä julkisuutta.

Hänen mukaansa uskomattomia viestintätoimistojen töitä ovat olleet tietopaketti ja lobbaus Pisara-radasta, Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelihankkeen markkinointi sekä Guggenheim-museo.

– Jopa jotkut pohjoisen kansanedustajat on saatu uskomaan, että tunnelin rakentaminen edesauttaisi rautatien rakentamista Jäämerelle, hän ihmettelee tunnelihanketta.

– Viimeisin esimerkki on Guggenheim-museo. Vaikka hanke on useampaan kertaan haudattu, se nousee aina uudelleen esille. Markkinointi ja poliitikkojen taivuttelu on taitavaa. Nyt on saatu myydyksi ajatus, että Helsingin kaupungin osuus on vain 80 miljoonaa, vaikka loppu on miltei pelkästään kaupungin takaamaa laina-rahaa.

Väyrysen mukaan valtiovalta on päättänyt, että se ei tue hanketta, mutta mukana on valtionyhtiöitä, valtiolta odotetaan rahoitusta käyttökustannuksiin ja lipputuloja koskevat laskelmat ovat huteralla pohjalla.

– Tästä kaikesta hankkeen ajajat eivät välitä. He luottavat siihen, että kaupunki ja lopulta valtiokin maksavat tappiot.

Paavo Väyrynen kysyy, mihin viestintätoimistojen vaikutusvalta perustuu.

– Siihen, että ne kykenevät verkostojensa avulla toimimaan koordinoidusti eri medioiden ja poliittisten puolueiden suuntaan. Suhdetoimintaan on käytettävissä runsaasti varoja. Ei olisi ihme vaikka toimeksiantajat lupailisivat välikäsien kautta myös rahoitusta vaalitoimintaan.

Hänen mukaansa toiminnassa ei tietenkään olekaan mitään lainvastaista.

– Poliittisten päättäjien ja kansalaistenkin olisi kuitenkin hyvä tiedostaa, millaiset verkostot päätöksentekoa välillä pyörittelevät.