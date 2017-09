Jo lyhyt vierailu viheralueella vaikuttaa positiivisesti elimistöön

Puhtaassa ja rauhallisessa ympäristössä ulkoilu on erityisen tärkeää riskiryhmiin kuuluville kuten sydänsairaille.

– Kaupunkien keskustoissa ilmansaastepitoisuudet ja melutasot ovat korkeampia kuin viheralueilla. Esimerkiksi nokipitoisuus on vilkkaasti liikennöidyllä alueella 5-kertainen Helsingin Keskuspuistoon verrattuna, kertoo professori Timo Lanki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Luonnonympäristön rentouttava vaikutus sekä vähäinen ilmansaaste- ja melualtistus selittävät yhdessä viheralueiden positiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Siksi Langin mukaan kaupunkeihin olisi tärkeää jättää riittävästi viheralueita ulkoilua varten myös nykytilanteessa, jossa kaupunkirakenteita tiivistetään.

Sen sijaan vilkkaasti liikennöidyillä alueilla ihmiset altistuvat ilmansaasteille ja melulle, mikä lisää esimerkiksi hengityselin- ja sydänsairauksien määrää.

- Viheralueita voi hyödyntää myös työmatkaliikenteessä. Omaa altistumista ilmansaasteille ja melulle voi vähentää valitsemalla pyöräilyreitin, joka kulkee viheralueiden kautta, kertoo Lanki. THL:llä on aiheesta parhaillaan käynnissä toinen tutkimus.

Artikkeli Acute effects of visits to urban green environments on cardiovascular physiology in women: A field experiment, jonka kirjoittamiseen THL:n tutkijat osallistuivat, on nyt julkaistu Environmental Research -julkaisussa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Tampereen yliopiston kanssa.