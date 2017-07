USA:ta kuohuttava venäläinen lakinainen järjesti Heidi Hautalan kanssa elokuvaensi-iltaa Brysseliin

Venäläinen asianajaja Natalia Veselnitskaja on viime vuorokaudet ollut USA:n puhutuimpia hahmoja. Hänen on uutisoitu päässeen kesäkuussa 2016 tapaamiseen asti tulevan presidentin pojan Donald Trump Jr:n ja Donald Trumpin muun kampanjaväen kanssa, joka on haluttu nähdä toivotuksi näytöksi kampanjan laittomasta yhteistyöstä.

Natalia Veselnitskaja on toiminut niin sanottuja Magnitski-lakeja vastaan, jotka rankaisevat ihmisoikeusrikoksia tehneitä venäläisiä. Tätä kautta hänellä on myös Suomi-yhteys.

Verkkouutiset kertoi huhtikuussa 2016 Euroopan parlamentissa ja tiedotusvälineissä nousseesta kohusta. Siinä oli kyse vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautalan miesystävän Andrei Nekrasovin filmistä The Magnitsky Act - Behind the Scenes. Hautala järjesti sille Brysselissä ensi-iltanäytöksen, joka kuitenkin peruttiin viime tingassa.

Verkkouutiset kertoi jutussaan, että toinen näytöksen järjestäjistä oli juuri Natalia Veselnitskaja. Hänen kerrottiin edustavan Magnitski-jutussa New Yorkissa rahanpesusta syytettyä liikemies Denis Katsyvia.