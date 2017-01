Veronmaksajien Teemu Lehtinen: Uusia tiemaksuja ei tarvita

– Nykyisin jo käytössä oleva ajoneuvovero on aikaan perustuva tienkäyttömaksu. Ministeriön nyt esittämä uusi pakollinen tiemaksu olisi sen kanssa päällekkäinen tarpeeton lisäys verojärjestelmään, Teemu Lehtinen toteaa.

Hänen mukaansa uudesta tiemaksusta aiheutuisi perusteetonta vaivaa ja ylimääräisiä kustannuksia niin autoilijoille kuin veroja ja maksuja hallinnoiville viranomaisillekin.

Positiivista ministeriön ehdotuksissa Lehtisen mielestä on rohkea aloite autoveron poistamisesta. Tällä vaalikaudella hallitus on jo aiemmin päättänyt vuosittain alentaa autoveroa.

– Verotuksen asteittainen siirtäminen auton hankinnasta sen käyttöaikaan on pitkään noudatettu järkevä linja, jota on hyvä jatkaa edelleen. Autoveron poistaminen kertaheitolla kokonaan on radikaali ajatus, joka synnyttäisi helposti kohtuuttomia tilanteita autonsa ennen muutosta hankkineille. Näin suuri muutos edellyttäisi mittavia siirtymäjärjestelyjä ja myös kompensaatioita väliinputoajiksi jääville, hän sanoo.

– Autoveron alentamisessa voi olla viisasta edetä maltillisemmin ja asteittaisilla muutoksilla, Lehtinen katsoo.

Lehtinen pitää hyvänä, että ministeriö on nyt luopunut esittämästä pakollista autojen paikannukseen perustuvaa kilometripohjaista tiemaksua, jota joissakin aiemmissa kaavailuissa väläyteltiin.

Kilometriperusteinen tiemaksu kummittelee kuitenkin edelleen ”vapaaehtoisena” mahdollisuutena, joka voitaisiin ottaa käyttöön joskus tulevaisuudessa.

– Polttoainevero on jo nyt käytössä oleva päästöperusteinen ”kilometrivero”, joten uuden pakollisen kilometriperusteisen tiemaksun käyttöönotto olisi perusteetonta päällekkäistä verottamista, Lehtinen sanoo.