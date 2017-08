Alkoholivero nousee kuudetta kertaa vuoden 2008 jälkeen – "kannustaa hakemaan juomat Virosta"

Tuoreessa budjetissa esitetään korotusta alkoholijuomaveroon. Sillä tavoitellaan 100 miljoonan euron lisäystä vuosittaisiin verotuloihin. Kyseessä on kuuden veronkorotus vuoden 2008 jälkeen. Panimoliitto toteaa tiedotteessaan, että kaksi edellistä korotusta vuosina 2012 ja 2014 kohdistuivat rankimmin mietoihin juomiin. Liiton mukaan väkevien ja mietojen juomien verotuksen ero on Suomessa todella pieni verrattuna muihin EU-maihin.

– Veronkorotus kannustaa kuluttajia hakemaan juomat Virosta, jossa verotaso on Suomea huomattavasti matalampi, Panimoliitosta todetaan.

Suomen olutvero on EU:n korkein. Viron olutvero on alle puolet Suomen Veron tasosta.

Viimeiset kaksi veronkorotusta eivät ole liiton mukaan kasvattaneet valtion alkoholiverotuottoja. Alkoholijuomien kulutus on laskenut Suomessa, mutta kulutuksen lasku on Euroopan laajuinen trendi. Viimeisimmän veronkorotuksen jälkeen vuonna 2014 valtio sai alkoholiverotuottoja vielä 1,394 miljardia euroa, mutta seuraavana vuonna tulot tippuivat 1,356 miljardiin euroon. Panimoliiton mukaan alkoholijuomien matkustajatuonti on syönyt alkoholiveron tuotot.

– Oluen, siiderin ja lonkeron matkustajatuonti on viimeisten veronkorotusten vuoksi kasvanut. Tämä uusi korotus ei tule hillitsemään matkustajatuontia, mutta se heikentää kotimaisten elinkeinojen kilpailukykyä ja mahdollisuuksia työllistää, Panimoliiton toimitusjohtaja Elina Ussa sanoo.

Hänen mukaansa alkoholipolitiikasta puuttuu johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys.